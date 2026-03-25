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FRANCE

RC Lens : Yamal (FC Barcelone) héritier d’un Sang et Or !

Par Raphaël Nouet - 25 Mar 2026, 18:15
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Lamine Yamal attendant le ballon lors du match entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano.
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L’ancien attaquant sénégalais du RC Lens El Hadji Diouf, réputé autant pour son talent que pour son manque de modestie, a déclaré que le phénomène du FC Barcelone Lamine Yamal lui ressemblait…

Les moins de trente ans ne l’ont pas connu mais El Hadji Diouf, notamment passé par le RC Lens entre 2000 et 2002, était un vrai phénomène. Autant sur le terrain qu’en dehors. L’attaquant sénégalais était capable de tout, du meilleur comme du pire. Irrégulier au possible, il se distinguait par son tempérament explosif, qui lui a valu des problèmes de l’autre côté de la Manche puisqu’il crachait régulièrement sur les supporters qui l’insultaient. Il était également réputé pour son manque de modestie qui confinait à l’arrogance puisqu’il se croyait l’égal des meilleurs footballeurs de la planète.

« Yamal a du Diouf, du Maradona, du Zidane »

Diouf en a apporté une nouvelle preuve dans une interview postée par un supporter sur Instagram. Interrogé sur la star du FC Barcelone Lamine Yamal, l’ancien du RC Lens a répondu : « Lamine Yamal, c’est l’ombre de Messi. Mais il va grandir, il va sur les traces de Leo. Je suis fan des joueurs créatifs. Il a du Diouf, du Maradona, du Zidane… Il a tout des très grands joueurs. En plus, c’est un joueur qui régale ». Le tout dit dans un sourire, ce qui peut laisser supposer que son arrogance d’autrefois est devenu un humour pince-sans-rire.

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En tout cas, Lamine Yamal ne reniera certainement pas sa filiation avec des stars mondiales comme Diego Maradona ou Zinédine Zidane. Pas sûr, en revanche, qu’il ait déjà entendu parler d’El Hadji Diouf…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)
12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

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