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[12:02]RC Lens Mercato : un gardien de Ligue 1 plébiscité en cas de départ de Robin Risser !
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FRANCE

RC Lens Mercato : un gardien de Ligue 1 plébiscité en cas de départ de Robin Risser !

Par Bastien Aubert - 25 Mar 2026, 12:02
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Robin Risser (RC Lens)
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Les supporters du RC Lens ont choisi : ils veulent voir Guillaume Restes remplacer Robin Risser en cas du RC Lens au mercato.

Les supporters ont déjà fait leur choix. Alors que l’avenir de Robin Risser au RC Lens reste incertain à l’approche du mercato estival, les fans du club artésien ont une idée très claire du profil idéal pour lui succéder. Un sondage publié par But! sur la question « Quel gardien recruter en cas de départ de Risser ? » a livré un verdict sans appel.

Restes largement en tête

C’est Guillaume Restes qui arrive largement en tête avec 40 % des voix des supporters du RC Lens. Le jeune portier du Toulouse FC séduit par sa précocité, sa régularité et son potentiel déjà confirmé en Ligue 1. Derrière lui, Matthieu Luka Epolo récolte 30 %, suivi de Mike Penders avec 25 %. Enfin, Geronimo Rulli ferme la marche avec seulement 5 %.

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Un choix tourné vers l’avenir

Ce classement en dit long sur les attentes des supporters du RC Lens. Plutôt que de miser sur un gardien expérimenté comme Rulli, ils privilégient un profil jeune, capable de s’inscrire dans la durée et de progresser avec le club. Restes incarne parfaitement cette vision, lui qui s’impose déjà comme l’un des gardiens les plus prometteurs du championnat.

Une décision qui pourrait peser

Si le RC Lens venait à se séparer de Risser cet été, cette tendance populaire pourrait influencer les réflexions en interne. Le club artésien, réputé pour ses choix cohérents et sa stratégie sportive claire, pourrait être sensible à cette adhésion massive autour du profil de Restes. Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes, mais du côté de Bollaert, le débat est déjà lancé. 

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France

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