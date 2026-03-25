Alors que le PSG souhaitait décaler le match contre le RC Lens le 11 avril, coincé entre ses quarts de finale de Ligue des champions contre Liverpool, le Racing tient bon. Outre-Manche, ce geste a été salué.

Le RC Lens applaudi à Liverpool ! Dans la lutte menée par le Racing dans son retour de match contre le PSG, le 11 avril à Bollaert, le média très suivi des supporters des Reds, « Empire of the Kop » n’a pas hésité à encenser la posture lensoise.

« Lens a rompu le silence avec un communiqué ferme dans lequel il ne laisse aucun doute sur son opposition à un report du match contre le PSG, demandé par son rival pour le titre en Ligue 1, financièrement plus puissant », peut-on lire. Le ton est sans équivoque. Pour les Anglais, le RC Lens incarne une forme de résistance face aux géants européens. « Bravo à Lens pour avoir pris position. L’opposition affichée à la demande apparente du PSG (…) devrait être saluée non seulement par les supporters de Liverpool, mais aussi par l’ensemble du monde du football », poursuit le média.

Une symbolique forte

Cette histoire dépasse le simple cadre d’un match de Ligue 1. Pour beaucoup, le RC Lens envoie un message : même un club moins riche peut défendre ses intérêts et imposer sa vision du championnat face à un adversaire puissant. Cette attitude a déjà trouvé un écho loin de Bollaert, de Liverpool jusqu’au reste de l’Europe, où le courage du Racing est applaudi.

En attendant la LFP

La décision finale de la LFP est attendue ce jeudi, mais entre Liverpool et Lens, le match du 11 avril est déjà perçu comme un symbole. Ce choc n’est plus seulement une rencontre pour le titre en France, mais aussi un duel de valeurs : fermeté, équité et esprit de compétition. Pour les Sang et Or, cette posture pourrait renforcer leur image et leur moral avant un affrontement crucial sur le terrain.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France