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Rayan Fofana, jeune attaquant de 20 ans formé au RC Lens, va connaître sa première sélection avec les Bleuets.

Un nouvel international au RC Lens ! Selon Le Parisien, Rayan Fofana a été appelé par Gérald Baticle pour remplacer Mathys Tel, blessé lors du dernier match de Tottenham Hotspur face à Nottingham Forest (0-3). Malgré sa présence à Clairefontaine, Tel n’est pas en état d’honorer sa convocation.

Un été prometteur pour le RC Lens

Cette saison, Fofana s’est illustré dans les rangs de Pierre Sage. Aligné à 22 reprises en Ligue 1, il a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive. Ce nouveau challenge avec les U21 représente une belle occasion de confirmer son potentiel à l’échelle internationale.

Deux rencontres clés pour Fofana

Fofana participera aux éliminatoires pour le prochain Euro U21, affrontant le Luxembourg le 26 mars et l’Islande le 30 mars. Une opportunité unique pour se montrer et inscrire son nom sur la liste des jeunes talents prometteurs de la France. Fofana, jamais appelé auparavant, pourrait bien saisir cette chance pour marquer les esprits et poursuivre sa progression vers le haut niveau.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France