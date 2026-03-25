L’Equipe révèle que l’Anticor, association de lutte contre la corruption, a fait un signalement au parquet de Paris contre Nasser al-Khelaïfi, pour prise illégale d’intérêts dans le dossier des droits TV.

Et une casserole de plus ! Visé par une douzaine d’enquêtes, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, pourrait en avoir une treizième très prochainement ! En effet, L’Equipe annonce que l’Anticor, une association de lutte contre la corruption, avait fait un signalement au parquet de Paris pour prise illégale d’intérêts dans le dossier des droits TV. Cela renvoie au feuilleton de l’été 2024 et la fameuse réunion houleuse entre les présidents de L1 pour déterminer quelle était la meilleure solution pour les droits TV. Al-Khelaïfi avait fait pression pour que la proposition de beIN, dont il est également le président, soit acceptée.

« Une tentative de réécrire l’histoire pour imputer à Nasser al-Khelaïfi les décisions et les échecs d’autrui »

Des extraits de cette réunion ont été diffusés par le magazine Complément d’Enquête. On y entendait le Qatari traiter John Textor de cowboy ou encore Joseph Oughourlian reprocher à NAK son conflit d’intérêt. Contacté par L’Equipe, l’entourage du président du PSG a déclaré : « Ce sont les clubs, les représentants de la Ligue et même des personnalités politiques qui ont fait pression sur beIN pour qu’elle finance la diffusion de ce match, pas l’inverse. Pourquoi M. Al-Khelaifi aurait-il fait pression sur qui que ce soit pour favoriser beIN, alors qu’il n’y avait aucun autre diffuseur et que c’étaient la ligue et les clubs qui cherchaient désespérément un diffuseur pour acheter le dernier match ? »

« En ce qui concerne les conflits d’intérêts, c’est Yousef al-Obaidly, président de beIN Sports France, qui exerce un contrôle opérationnel et exécutif total sur la société, et non M. Al-Khelaifi. Il n’a par ailleurs aucun lien avec LFP Media, l’entité créée pour commercialiser les droits TV, et siégeait au conseil d’administration de la Ligue comme de nombreux autres présidents de Ligue 1. Cette prétendue plainte – dont personne n’a été informé – illustre une fois de plus la tentative de réécrire l’histoire pour imputer à Nasser al-Khelaïfi les décisions et les échecs d’autrui. Un cycle qui semble se répéter tous les six mois. Nasser al-Khelaïfi n’a jamais manqué à son impartialité, son indépendance et a scrupuleusement veillé à éviter toute situation de conflit d’intérêts – il a toujours été animé par la seule volonté de défendre l’intérêt général du football français. » A voir si le parquet de Paris aura le même avis…

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League