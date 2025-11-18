PSG, FC Barcelone Mercato : une offre de 150 M€ est partie pour Alvarez !

L’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez (25 ans), est au centre d’une bataille européenne. Chelsea prépare une offre colossale de 150 millions d’euros pour l’attirer, doublant le PSG et le FC Barcelone.

Julián Álvarez explose cette saison et confirme son statut d’attaquant total. Avec 9 buts et 5 passes décisives entre club et sélection, l’Argentin de Madrid influence presque toutes les phases offensives. Depuis ses débuts à River Plate jusqu’à Manchester City puis l’Atlético, sa progression a été constante, même lorsqu’il a été remplaçant derrière Erling Haaland.

Le PSG et le FC Barcelone suivent le joueur depuis des mois, séduits par son profil capable de porter un projet à long terme. Mais Chelsea, prêt à sortir l’artillerie lourde, souhaite devancer la concurrence et préparer une offre historique avoisinant les 150 millions d’euros, selon Fichajes. Le club londonien mise sur la présence de son compatriote Enzo Fernández, pilier du vestiaire, pour convaincre Álvarez.

L’Atlético de Madrid reste prudent. Une telle offre est tentante, mais perdre un joueur aussi décisif serait un vrai coup dur sportif. Et si l’opération se concrétise, Chelsea devrait gérer un effet domino immédiat : le club compte actuellement huit attaquants et plusieurs départs pourraient suivre.

Alvarez donne sa préférence au PSG mais…

Pour le FC Barcelone, la marge financière reste limitée. Même en étant prêt à proposer 150 millions, le club catalan devra vendre pour respecter le fair-play et pouvoir inscrire le joueur. Le PSG, de son côté, est également sur les rangs mais doit composer avec ses contraintes budgétaires.

Álvarez, avec plus de 60 buts en clubs et près de 20 avec l’Argentine, donnerait sa priorité au PSG, convaincu qu’il a déjà fait le tour de la question en Premier League. Son avenir dépendra aussi de sa volonté, lui qui préfère se concentrer sur sa performance cette saison, avec le Mondial en ligne de mire. Ce dossier s’annonce explosif.