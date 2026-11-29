Sérieux et efficaces, les Marseillais ont retrouvé le chemin de la victoire à Auxerre (0-2), ce dimanche, grâce à Amine Gouiri et Igor Paixão, dans une rencontre marquée par l’expulsion d’Axel Tuanzebe.

L’Olympique de Marseille a parfaitement réagi après sa défaite frustrante face au Mans (2-3). En déplacement sur la pelouse de l’AJ Auxerre, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, les hommes de Bruno Genesio se sont imposés 2-0 et repartent de Bourgogne avec trois points précieux.

Gouiri frappe rapidement, Paixão fait le break

Les Olympiens n’ont pas tardé à prendre les commandes. Dès la 5e minute, Amine Gouiri a concrétisé une belle combinaison collective. Servi par Amine Harit après une remise de Timothy Weah, l’attaquant marseillais a parfaitement croisé sa frappe pour tromper Paul Nardi.

Après une entame largement dominée par l’OM, Auxerre a progressivement retrouvé des couleurs. Les joueurs de Will Still ont même terminé la première période avec davantage d’ambition, mais sans parvenir à réellement inquiéter Jeffrey de Lange.

Le tournant est intervenu dans le temps additionnel. Axel Tuanzebe a été expulsé pour une faute sur Igor Paixão dans la surface, après avoir été considéré comme dernier défenseur. Le Brésilien s’est chargé de transformer le penalty à la 45e+4 minute. Marseille a ainsi rejoint les vestiaires avec deux buts d’avance et un avantage numérique.

Une deuxième période maîtrisée sans briller

En supériorité numérique, Marseille a contrôlé les débats après la pause, sans toutefois accélérer franchement. Gouiri a notamment manqué une occasion de s’offrir un doublé, tandis que Nardi et Senaya ont évité à Auxerre de concéder un troisième but.

Les Bourguignons ont tenté quelques incursions, mais leur infériorité numérique a compliqué leur mission. Malgré une seconde période assez pauvre en rythme, l’OM a conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Les tops et flops de l’OM

Les tops

Amine Gouiri : encore décisif, l’attaquant marseillais a confirmé sa bonne dynamique en ouvrant rapidement le score. Son efficacité a permis à l’OM de prendre le match par le bon bout.

encore décisif, l’attaquant marseillais a confirmé sa bonne dynamique en ouvrant rapidement le score. Son efficacité a permis à l’OM de prendre le match par le bon bout. Igor Paixão : remuant et disponible, le Brésilien a provoqué le penalty qui a permis à Marseille de faire le break, avant de le transformer avec sang-froid.

remuant et disponible, le Brésilien a provoqué le penalty qui a permis à Marseille de faire le break, avant de le transformer avec sang-froid. La défense marseillaise, et notamment Nayef Aguerd : peu mise en danger malgré une période de réaction auxerroise avant la pause, elle a conservé sa cage inviolée.

Les flops

Le manque de rythme après la pause : avec un joueur de plus et deux buts d’avance, l’OM aurait pu se montrer davantage entreprenant. Les Marseillais ont surtout géré leur avantage.

avec un joueur de plus et deux buts d’avance, l’OM aurait pu se montrer davantage entreprenant. Les Marseillais ont surtout géré leur avantage. L’efficacité offensive collective : plusieurs situations intéressantes n’ont pas été converties, notamment par Gouiri et Paixão en seconde période. Le score aurait pu être plus lourd.

Avec ce succès 2-0, Marseille efface donc la déconvenue contre Le Mans et retrouve de la confiance en championnat avec une 3e place provisoire. Une victoire importante pour relancer sa dynamique avant les prochaines échéances.