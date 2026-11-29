Si Ugo Kadmiri (19 ans) a encore été convoqué dans le groupe de l’OM à Auxerre (15h), un autre jeune Marseillais s’est fait remarquer en mal…

C’est une nouvelle étape pour Ugo Kadmiri à l’OM. Le jeune Marseillais, né en 2007, a été convoqué pour la rencontre face à Auxerre. Il s’agit de sa deuxième présence consécutive dans le groupe professionnel dirigé par Bruno Genesio, après celle contre le Levski Sofia jeudi en Ligue Europa (1-0).

Ugo Kadmiri enchaîne dans le groupe de l’OM

Une marque de confiance encourageante pour le jeune joueur, qui continue de se rapprocher de l’équipe première. Cette convocation confirme que la jeune garde olympienne reste observée de près par le staff marseillais. Mais l’actualité des jeunes de l’OM ne se résume pas à cette bonne nouvelle. Une vidéo d’une récente rencontre entre les jeunes Marseillais et Berre a fait réagir le compte Espoirs du Football.

La séquence concerne Victor Joseph, au moment du deuxième but inscrit par son équipe. Le compte a vivement critiqué le comportement du jeune joueur, estimant qu’il avait affiché une attitude déplacée : « L’attitude de Victor Joseph c’est juste intolérable : il est hors jeu, il râle car il n’est pas servi, et il râle car son coéquipier marque et pas lui. »

Victor Joseph épinglé pour son attitude

Joseph a en effet manifesté son mécontentement alors qu’il était en position de hors-jeu, avant de réagir négativement à la réalisation de son coéquipier. Entre la deuxième convocation consécutive d’Ugo Kadmiri chez les professionnels et les critiques visant Victor Joseph, l’actualité de la formation de l’OM offre deux visages bien différents.

La progression vers le groupe professionnel passe aussi par l’exigence et le comportement sur le terrain. Pour les jeunes Marseillais, l’enjeu est donc autant de convaincre sportivement que de démontrer leur maturité. Bruno Genesio veille au grain.