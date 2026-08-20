Après la victoire du FC Barcelone lors du Trophée Gamper, on en sait un peu plus sur l’arrivée d’un attaquant en Catalogne… où les nerfs sont déjà à vif.

Le FC Barcelone prépare encore du mouvement sur le mercato. Après la victoire contre Al-Ahly lors du Trophée Gamper, Deco a confirmé que le club catalan allait bien chercher un nouveau renfort offensif. Dans le même temps, João Cancelo a laissé apparaître sa frustration au Camp Nou.

Deco confirme que le Barça va recruter en attaque

Le FC Barcelone a déjà présenté Rodri à ses supporters, mais le mercato catalan est loin d’être terminé. Le secteur offensif reste notamment une priorité après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres. Lautaro Martinez est désormais présenté comme l’une des principales pistes étudiées par la direction blaugrana. Après la victoire du Barça contre Al-Ahly (2-1), Deco a confirmé que le club allait bien continuer à travailler sur ce dossier. « On cherche la meilleure solution. On a des solutions à la maison, mais on va en chercher ailleurs », a expliqué le directeur sportif du Barça. Deco a ensuite clairement reconnu que le départ de Lewandowski posait un problème particulier. « Pour Robert c’est plus compliqué, c’est difficile de remplacer un joueur comme lui. Il y a beaucoup de rumeurs, mais oui on va bouger », a-t-il ajouté. Le message est donc limpide : le Barça veut encore recruter un attaquant avant la fin du mercato.

Le profil de Lautaro Martinez plaît particulièrement aux dirigeants barcelonais. L’attaquant de l’Inter Milan représente le type de numéro 9 capable de répondre aux exigences du très haut niveau et de prendre rapidement une place importante dans le dispositif catalan. Mais le dossier s’annonce forcément complexe, notamment en raison de la situation contractuelle du joueur et des exigences de l’Inter. Le Barça devra donc trouver la meilleure solution financière pour concrétiser cette opération. Deco l’a lui-même reconnu : les Catalans étudient plusieurs possibilités et ne comptent pas uniquement sur les joueurs déjà présents dans l’effectif.

Cancelo perd déjà ses nerfs au FC Barcelone

La soirée du Trophée Gamper n’a toutefois pas été parfaite pour tout le monde. Alors que les nouvelles recrues étaient présentées une par une au public du Camp Nou, Rodri a notamment reçu une belle ovation des supporters blaugranas. João Cancelo, lui, n’a pas vécu le même moment. Le Portugais n’a pas encore pu être présenté officiellement comme joueur du FC Barcelone, les démarches administratives n’étant pas totalement finalisées.

Une situation qui semble avoir particulièrement agacé le latéral. Filmé dans les couloirs du stade aux côtés de ses coéquipiers, Cancelo a laissé apparaître sa frustration avec un geste assez rageur. Cette séquence illustre les dernières tensions liées à la construction de l’effectif catalan. Le Barça continue de travailler sur plusieurs dossiers alors que certaines recrues ne sont pas encore totalement officialisées et que le secteur offensif doit encore être renforcé. Le chantier reste entier.