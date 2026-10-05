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ASSE, FC Nantes : un énorme scandale éclate en Ligue 2 ! 

Par Bastien Aubert - 5 Oct 2026, 09:00
Oswald Tanchot (Nanyc)

Deux joueurs de l’AS Nancy Lorraine ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour « viol en réunion ». 

Une affaire judiciaire vient de secouer l’AS Nancy Lorraine et, plus largement, le football français. Deux joueurs du club lorrain ont été mis en examen pour « viol en réunion » et placés en détention provisoire, a annoncé dimanche le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste.

Deux joueurs de Nancy interpellés mercredi

L’information, rapportée par L’Est Républicain, fait état de soupçons concernant une affaire d’abus sexuels. À ce stade de la procédure, aucun détail précis sur les faits qui leur sont reprochés n’a toutefois été communiqué par le parquet. Les deux footballeurs avaient été interpellés le mercredi 30 septembre par les enquêteurs de la direction interdépartementale de la police nationale de Meurthe-et-Moselle. 

Après plusieurs jours de garde à vue, ils ont été présentés vendredi 2 octobre à un juge d’instruction de Nancy. Celui-ci les a mis en examen avant leur placement en détention provisoire, une décision prise par le juge des libertés et de la détention conformément aux réquisitions du ministère public. Pour l’heure, l’identité des deux joueurs n’a pas été rendue publique.

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L’ASNL reste silencieuse

Le club nancéien n’a pas encore officiellement réagi à cette procédure judiciaire. L’AS Nancy Lorraine pourrait toutefois être amenée à communiquer dans les prochains jours, notamment concernant l’absence des deux joueurs lors des prochaines échéances sportives. Cette affaire intervient alors que l’ASNL évolue cette saison en Ligue 2, aux côtés notamment de l’ASSE et du FC Nantes.

À ce stade, les deux joueurs sont présumés innocents et l’enquête doit désormais permettre de déterminer précisément les circonstances des faits évoqués par la justice. Aucun élément supplémentaire concernant les faits reprochés n’a été rendu public par le parquet de Nancy. L’affaire est donc appelée à évoluer dans les prochains jours, alors que l’AS Nancy Lorraine doit désormais gérer à la fois les conséquences sportives de l’absence de ses deux joueurs et les suites d’une procédure judiciaire particulièrement sensible.

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