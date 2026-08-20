FC Nantes : Der Zakarian a pris deux décisions fortes avant Rodez

À l’approche d’un match déjà capital face à Rodez, Michel Der Zakarian a décidé de modifier les habitudes du FC Nantes.

Très en difficulté depuis son retour sur le banc du FC Nantes avec deux défaites en deux matchs, Michel Der Zakarian commence à imposer ses habitudes. Comme évoqué par Nantes Inside sur X, le technicien nantais a décidé de modifier l’organisation autour des rencontres, juste avant la réception de Rodez samedi à 14 heures.

Désormais, les conférences de presse d’avant-match auront lieu la veille du match. Une évolution par rapport au fonctionnement observé auparavant, puisque le FC Nantes avait notamment organisé la conférence de Michel Der Zakarian deux jours avant la réception du Red Star, lors de la première journée de Ligue 2.

Autre changement annoncé : le groupe retenu pour la rencontre sera communiqué le jour du match. Les supporters nantais devront donc attendre davantage avant de connaître les joueurs convoqués par l’entraîneur.

Der Zakarian veut remettre Nantes en Ligue 1

Cette nouvelle organisation intervient alors que Michel Der Zakarian a retrouvé le FC Nantes avec un objectif clairement affiché : faire remonter le club en Ligue 1. Le technicien de 63 ans, qui connaît déjà deux montées avec les Canaris, a expliqué à son retour qu’il était revenu à Nantes pour retrouver l’élite. Un objectif assez mal parti pour l’instant…

Après la relégation du FC Nantes en Ligue 2, le moindre changement dans le fonctionnement du groupe est donc scruté. Cette décision concernant les conférences de presse et l’annonce des convocations constitue une nouvelle marque de la méthode Der Zakarian pour cette saison 2026-2027. Reste à voir si « MDZ » restera assez longtemps pour faire durer ce changement…