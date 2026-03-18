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Le nouveau partenariat signé par l’OM avec Copa City pourrait donner un indice sur une vente potentielle du club phocéen à l’avenir.

Le timing interpelle. En pleine zone de turbulences en interne, l’OM vient d’annoncer un partenariat qui ne passe pas inaperçu. Le club phocéen s’associe à Copa City, un projet ambitieux présenté comme le tout premier “football tycoon”.

La stratégie de l’OM très tournée vers l’international

Dans ce simulateur nouvelle génération, les joueurs pourront gérer toute l’organisation d’un match autour de l’Orange Vélodrome : flux de supporters, sécurité, logistique globale… Une immersion totale dans les coulisses d’un grand événement. Surtout, l’OM devient le premier club français à intégrer cette licence, rejoignant des institutions comme Arsenal FC, Bayern Munich ou encore Borussia Dortmund.

Welcome @OM_Officiel to Copa City! 🔵⚪



One of the most passionate fanbases in the world is officially joining the game ⚽



Can you organize a matchday for the most intense fans in France?



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Un partenariat loin d’être anodin. Car depuis plusieurs mois, le club marseillais multiplie les initiatives pour renforcer sa visibilité à l’international. Une stratégie clairement assumée… et qui pose question. Car dans le même temps, l’instabilité reste forte en interne. Depuis l’éviction de Pablo Longoria, Medhi Benatia a vu son rôle s’élargir jusqu’à la fin de saison, tandis que la gouvernance globale reste floue. Pour certains observateurs, tous ces signaux convergent.

L’OM augmente sa valeur et son attractivité sur le marché

Sur X, Jérôme Choquet n’hésite pas à faire le lien entre ce nouveau partenariat et un potentiel changement d’actionnaire : « VENTE OM… La multiplication des partenariats internationaux depuis quelques mois et l’arrivée de l’italien Antonello rentre dans le cadre voulu par les nouveaux actionnaires du club… Copa City rentre complètement dans cette stratégie du club marseillais. » Derrière cette analyse, une idée forte : l’OM serait en train d’augmenter sa valeur et son attractivité sur le marché. En clair, se rendre plus séduisant pour de futurs investisseurs… voire pour un rachat.

https://www.footmercato.net/a2735808005836780219-lom-noue-un-nouveau-partenariat-inattendu

Et difficile de ne pas faire le lien avec la position de Frank McCourt. Officiellement, l’Américain ne souhaite toujours pas vendre. Mais en parallèle, l’ouverture du capital et la recherche de partenaires sont bien réelles. Une posture qui laisse désormais la porte entrouverte à un basculement. Alors, simple coup marketing ou pièce supplémentaire dans un puzzle bien plus grand ? Une chose est sûre : à Marseille, chaque mouvement est désormais scruté comme un indice potentiel d’une vente à venir. Et ce partenariat pourrait bien ne pas être le dernier.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France