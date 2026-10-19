RC Lens : Benjamin Parrot vers un nouveau défi

Benjamin Parrot, directeur général du RC Lens, rejoint le conseil d’administration du Louvre-Lens, une nouvelle étape dans le rapprochement entre deux institutions majeures du territoire artésien.

Le RC Lens poursuit son engagement en faveur du territoire. Ce lundi, le club artésien a annoncé son entrée au conseil d’administration du musée du Louvre-Lens, via son compte Linkedin. Pour le représenter au sein de cette instance, le Racing a choisi son directeur général, Benjamin Parrot, qui s’apprête ainsi à relever un nouveau défi en dehors des terrains.

« Le Racing Club de Lens, par l’intermédiaire de son Directeur général, Benjamin Parrot, intègre le conseil d’administration du musée du Louvre-Lens. L’entrée du club au conseil d’administration de cette place forte du territoire témoigne de la proximité entre deux institutions lensoises emblématiques et s’inscrit dans le prolongement des initiatives menées conjointement ces dernières années au bénéfice des habitants du bassin minier. Elle traduit également un attachement commun au territoire et la volonté de faire de l’art et du football des vecteurs de transmission », a posté le RCL.

Le RC Lens renforce ses liens avec le Louvre-Lens

Cette nomination vient renforcer les liens entre le football et la culture dans le bassin minier. Depuis plusieurs années, le RC Lens et le Louvre-Lens multiplient les initiatives communes avec une ambition partagée : faire rayonner le territoire et rapprocher ces deux univers du grand public.

Dernier exemple en date : l’exposition du trophée de la Coupe de France au pavillon de verre du musée. Une initiative symbolique qui illustre la volonté des deux institutions de valoriser le patrimoine sportif et culturel local.

En rejoignant le conseil d’administration du musée, le RC Lens entend participer davantage à cette dynamique territoriale. Au-delà du football, le club sang et or confirme ainsi son rôle d’acteur de la vie locale, au contact des habitants et des institutions qui font vivre l’Artois.

Benjamin Parrot, un dirigeant au cœur du projet lensois

Arrivé en 2021 puis nommé directeur général du Racing en mai 2025, Benjamin Parrot occupe une place centrale dans le développement du club. Il a notamment piloté plusieurs dossiers structurants, dans un contexte où le RC Lens cherche à consolider son modèle et à poursuivre son développement.

Sa présence au conseil d’administration du Louvre-Lens traduit désormais une ambition plus large : renforcer les passerelles entre les institutions locales et contribuer au rayonnement de Lens au-delà du sport.

Pour le Racing, ce rapprochement avec le musée s’inscrit dans une logique de transmission et d’ancrage territorial. L’art et le football peuvent ainsi devenir deux leviers complémentaires pour faire vivre l’identité lensoise, bien au-delà du stade Bollaert-Delelis.