Le FC Nantes est sur le point d’être vendu par Waldemar Kita, critiqué par une majorité de supporters après avoir pourtant massivement investi au club.

Le FC Nantes pourrait bientôt changer de propriétaire. Après des semaines de discussions et de spéculations, la vente des Canaris est entrée dans une phase décisive.

Kita a trouvé un bon avocat

Selon L’Équipe, un protocole d’accord aurait été signé entre la famille Kita et un groupe d’investisseurs représenté par Paulo Tavares. Le montant de l’opération pourrait avoisiner les 100 millions d’euros, hors bonus. La transaction doit toutefois encore franchir plusieurs étapes, notamment auprès de la DNCG. Alors que de nombreux supporters nantais espèrent tourner la page, Stephen Brun a apporté un regard plus nuancé sur le bilan du propriétaire. Sur RMC Sport, le consultant a rappelé les sommes engagées par l’homme d’affaires depuis son arrivée en 2007 : « C’est toujours compliqué de taper sur un mec qui a fait 19 ans et qui a mis 200 millions de sa fortune personnelle. » Pour Brun, les erreurs de gestion ne doivent pas faire oublier l’investissement financier réalisé au fil des années. Il reconnaît néanmoins que le bilan sportif est loin d’être irréprochable : « Dans ses choix d’entraîneurs, sa façon de faire, bien sûr, il n’a pas été tout bon. Il y a quand même une Coupe de France en 2022, il y a aussi deux relégations. »

Un constat qui résume les contradictions de l’ère Kita : un trophée majeur remporté en 2022, mais aussi une relation souvent conflictuelle avec les supporters et une relégation en Ligue 2 au printemps 2026. Propriétaire du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita a longtemps résisté aux appels à la vente. La situation semble désormais différente. Le dirigeant a confirmé avoir reçu plusieurs propositions de rachat et s’est ouvertement interrogé sur la nécessité de passer la main. Le projet porté par Paulo Tavares et Phenix Sports Invest semble avoir pris une longueur d’avance, même si la vente n’est pas encore définitivement validée. Pour une partie du public nantais, ce changement de propriétaire représente l’espoir d’un nouveau départ après des années de tensions. Mais Brun rappelle que le départ de Kita ne garantit pas automatiquement des lendemains meilleurs.

« Tu n’as pas vraiment de visage », avec le futur repreneur

Le consultant s’interroge notamment sur l’identité et la solidité du projet qui pourrait succéder à l’ère Kita : « C’est un vrai visage de ce club. Maintenant, celui qui arrive, avec un consortium d’investisseurs, tu n’as pas vraiment de visage… Kita, tu avais un repère physique. » Le futur propriétaire pourrait en effet être un groupe d’investisseurs plutôt qu’une personnalité unique clairement identifiée par les supporters. Stephen Brun s’interroge également sur le montant évoqué pour le rachat, alors que le FC Nantes n’est propriétaire ni du stade de la Beaujoire ni de son centre d’entraînement : « 100 millions, c’est hallucinant, alors que tu n’es pas propriétaire de ton stade et du centre d’entraînement. Tavares est un homme d’affaires, est-ce qu’il a bien étudié le business plan. » Des interrogations qui rejoignent celles suscitées par le dossier de reprise, dont la solidité financière doit encore être examinée.

Si la vente aboutit, les supporters pourraient enfin voir s’ouvrir une nouvelle page de l’histoire du FC Nantes mais Stephen Brun les invite à ne pas considérer ce changement comme une solution miracle : « Les supporters de Nantes seront contents parce qu’ils n’en pouvaient plus de Kita, mais il faudra se préparer aussi. » Le message est clair : le départ du propriétaire ne suffira pas, à lui seul, à rétablir le club. Le futur repreneur devra présenter un projet crédible, assurer la stabilité financière et surtout permettre aux Canaris de retrouver des ambitions sportives. Après dix-neuf ans sous la direction de Waldemar Kita, le FC Nantes pourrait bientôt changer d’ère. Reste à savoir si ce nouveau chapitre répondra aux attentes d’un public qui réclame depuis longtemps un véritable renouveau.