Samedi 21 novembre à Nice, Désiré Doué a marqué, puis il est sorti sur civière avec une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Un mois plus tôt, Khvicha Kvaratskhelia avait subi la même blessure contre le Barça. Quatre jours après Nice, le PSG a concédé le nul 2-2 contre la Roma au Parc des Princes, et sa série de douze victoires toutes compétitions confondues s’est arrêtée. Luis Campos étudie désormais l’arrivée d’un ailier dès janvier.

Sans ses deux ailiers, Paris marque toujours, mais il encaisse. Les deux matchs disputés depuis la blessure de Doué ont vu les deux équipes marquer, 3-2 à Nice puis 2-2 contre la Roma. Dans un combiné, la sélection « les deux équipes marquent » sur un match du PSG devient une option à associer à deux autres rencontres du week-end. Avec le code promo MegaPari à saisir en ouvrant un compte, le bonus monte à 230 % jusqu’à 230 €, à rejouer en combinés d’au moins trois sélections cotées 1,40 minimum chacune.

Kvaratskhelia contre le Barça, Doué à Nice : deux ruptures du ligament croisé en un mois

Le Géorgien s’est blessé au genou droit lors de la victoire 4-2 contre Barcelone, le 20 octobre. Il a été opéré avec succès le 27 octobre à l’hôpital Aspetar de Doha, et il a lui-même évoqué une absence d’« environ six mois ». Sauf surprise, le sixième du Ballon d’Or 2026 ne devrait plus rejouer cette saison avec Paris.

Doué, lui, sortait d’une trêve internationale compliquée. Touché à la dent par un coup de coude contre l’Italie, puis gêné par une tension à l’ischio-jambier, il avait déclaré forfait contre la Turquie. De retour à Nice, il s’est tordu le genou en prenant appui lors d’un duel. Le PSG a annoncé une opération avant la fin du mois, sans fixer de durée d’indisponibilité, et il manquera la finale de la Coupe intercontinentale le 16 décembre au Qatar.

PSG-Roma 2-2 : la série de douze victoires s’arrête au Parc des Princes

Paris restait sur 20 buts en quatre journées de Ligue des champions, avec des victoires contre Bratislava, Manchester City, le Barça et Villarreal. Contre la Roma, le scénario a été tout autre. Mario Hermoso a ouvert le score très tôt et Illya Zabarnyi a égalisé de la tête, avant qu’Ousmane Dembélé, tout juste entré, ne donne l’avantage sur penalty, son quatrième but européen de la saison. Donyell Malen, entré lui aussi, a égalisé à son tour sur penalty.

Avec 72 % de possession mais seulement cinq tirs à la pause, le PSG privé de ses deux ailiers cède la première place de la phase de ligue au Real Madrid. Ce match illustre aussi l’intérêt du pari en direct : à 2-1, un parieur sur la victoire parisienne pouvait revendre son ticket avant l’égalisation. Pour parier en cours de rencontre et utiliser cette fonction « Vendre », il faut télécharger l’app Megapari APK, qui demande Android 7.0 minimum et n’est pas proposée sur le Play Store.

Luis Díaz, Nico Williams, Prestianni : les pistes étudiées par Luis Campos pour janvier

Après la blessure de Kvaratskhelia, la ligne du club était claire. Selon Canal+, le PSG ne prévoyait pas de recrue en janvier et comptait sur les jeunes Godts, Mayulu et Ndjantou. Luis Enrique disait rester attentif au marché, mais « pas pour combler la blessure, pour renforcer l’équipe ». La rupture du ligament croisé de Doué a changé l’équation.

Selon Le Parisien, Luis Campos cherche désormais en priorité un ailier polyvalent, capable de gagner ses duels et de s’adapter vite au système de Luis Enrique, sans pour autant surpayer. Goal présente Luis Díaz, l’ailier du Bayern Munich, comme la cible prioritaire. Le site espagnol Fichajes estime qu’une offre supérieure à 70 millions d’euros serait nécessaire pour ouvrir la discussion en cours de saison.

D’autres noms circulent, avec des degrés d’avancement différents. Nico Williams (Athletic Bilbao) représenterait une opération complexe en plein hiver, Gianluca Prestianni (Benfica) serait suivi selon CNN Portugal, et Antonio Nusa (RB Leipzig) figure parmi les options. Pour Estêvão, Chelsea aurait repoussé une approche parisienne. Eli Junior Kroupi et Paris Brunner ne seraient pas sur la liste de Campos. Ibrahim Maza, cité par Sky Allemagne, n’est pas une priorité immédiate, puisque Paris cherche d’abord un remplaçant à Kvaratskhelia sur l’aile gauche.

Le précédent existe. En janvier 2025, Paris avait déboursé 70 millions d’euros pour faire venir Kvaratskhelia de Naples, et le Géorgien était devenu titulaire en quelques semaines. Le marché rouvrira pendant la phase de ligue, avant la dernière journée du 27 janvier. D’ici là, Luis Enrique devra notamment passer par Lorient et la finale de la Coupe intercontinentale sans ses deux ailiers titulaires.