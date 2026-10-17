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Flashback, il y a un an : Quand l’OL disait non à un retour maison : un an plus tard, l’histoire s’inverse-t-elle ?

Par Louis Chrestian - 17 Oct 2026, 10:08
Flashback, il y a un an : Quand l’OL disait non à un retour maison : un an plus tard, l’histoire s’inverse-t-elle ?

Il y a un an, Maxwel Cornet rêvait d’un come-back à Lyon, mais Paulo Fonseca lui avait fermé la porte sans hésitation. Aujourd’hui, alors que le club vise le podium et fait face à d’autres défis en attaque, ce choix prend une saveur particulière.

Retour refusé : l’épisode Cornet, un an déjà

Le 17 octobre 2025, l’Olympique Lyonnais faisait la une avec une histoire qui avait fait parler du côté du Groupama Stadium : Maxwel Cornet, ex-buteur maison, affichait publiquement son envie de revenir dans le Rhône. Passé par l’OL pendant six saisons et auteur de 51 buts sous le maillot lyonnais, l’attaquant du Genoa, alors âgé de 29 ans, confiait sa nostalgie et son attachement aux Gones. Mais la réponse avait été cinglante : Paulo Fonseca, fraîchement arrivé sur le banc, privilégiait la jeunesse et la revente, repoussant ainsi l’idée d’un retour d’expérience. Pour l’entraîneur portugais, pas question de déroger à sa ligne : construire un effectif tourné vers l’avenir, même si cela signifiait tourner le dos à la fibre sentimentale. À l’époque, le club venait d’offrir une deuxième chance à Rachid Ghezzal, mais Cornet, lui, n’entrait pas dans les plans. La page semblait bel et bien tournée.

Un an plus tard : la jeunesse, mais à quel prix ?

Douze mois plus tard, le décor a changé. L’OL, auteur d’un début de saison 2026-2027 solide, est quatrième après six journées et vise clairement le podium. Paulo Fonseca est toujours là, fidèle à ses principes, et continue de miser sur la jeunesse. Les talents comme Sulc, Nuamah ou Merah sont mis en avant, la dynamique collective est au rendez-vous. Mais le revers de la médaille n’a jamais été aussi visible : l’infirmerie ne désemplit pas et la profondeur de banc reste fragile. Openda, prêté mais victime d’une fissure du péroné, laisse un vide en attaque. Fonseca doit bricoler, jongler entre les absences (Tagliafico, Ouedraogo) et les solutions maison (Abner sur le côté gauche). Si la fougue de la jeunesse a permis de briller face à Rennes et Auxerre, les limites se sont fait sentir contre Lens ou lors des fins de match à suspense en Ligue Europa. Signe des temps, le dossier Cornet paraît loin : aujourd’hui, c’est le cas Benzema qui fait fantasmer les supporters, mais là encore, la réalité contractuelle prime sur l’émotion. L’OL avance, ambitieux, mais avec une gestion de l’effectif où la nostalgie n’a pas sa place. En un an, le club a confirmé son virage : tourner le dos aux retours de glorieux anciens, quitte à parfois manquer d’expérience quand la saison se complique. Ironie de l’histoire, c’est peut-être cette fraîcheur qui permet à Lyon de regarder vers le haut… en se rappelant que les belles histoires, ici, ne se rejouent pas toujours deux fois.

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