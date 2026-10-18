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FRANCE

RC Lens : Cahuzac a fait un aveu inquiétant après Troyes, Thauvin principal concerné

Par William Tertrin - 18 Oct 2026, 16:40

Malgré une victoire 3-1 face à Troyes, le RC Lens affiche une dépendance grandissante à Florian Thauvin, dont l’influence exceptionnelle pourrait finir par fragiliser les Sang et Or.

Le RC Lens peut-il vraiment se passer de Florian Thauvin ? Au lendemain du succès face à Troyes (3-1), la question mérite d’être posée. Si les Sang et Or ont empoché trois points précieux, leur prestation a surtout confirmé l’influence immense de leur capitaine. Une dépendance qui ne semble pas inquiéter Yannick Cahuzac, mais qui pourrait devenir un véritable problème au fil de la saison.

Florian Thauvin, l’homme providentiel du RC Lens

Bousculé par Troyes, le RC Lens a une nouvelle fois pu compter sur son numéro 10 pour faire la différence. Déjà impliqué sur l’ouverture du score grâce à un corner, Florian Thauvin a ensuite délivré deux passes décisives, permettant notamment à Odsonne Édouard de débloquer son compteur.

Sur le deuxième but lensois, le capitaine a fait parler toute sa classe en éliminant plusieurs adversaires avant de servir Ruben Aguilar dans des conditions idéales. Une action qui résume parfaitement son importance actuelle : lorsque le collectif peine à trouver des solutions, Thauvin semble capable de débloquer la situation à lui seul.

Avec sept passes décisives et trois buts en Ligue 1, l’ancien international français réalise un début de saison remarquable. Mais derrière ces statistiques impressionnantes se cache une interrogation : que deviendrait le RC Lens si son leader venait à ralentir, à se blesser ou à traverser une période plus difficile ?

L’aveu de Cahuzac qui soulève des questions

Interrogé sur cette dépendance à Florian Thauvin, Yannick Cahuzac n’a pas cherché à minimiser son importance. Bien au contraire, l’entraîneur lensois a assumé cette situation, avec une déclaration qui en dit long sur la place occupée par son capitaine.

« Du moment qu’on gagne et qu’il continue à être performant… J’espère qu’on en parlera tout au long de la saison, qu’il finira à 30 buts et 30 passes dé, ce sera bénéfique pour nous », a-t-il expliqué.

Le raisonnement se comprend : tant que Thauvin est décisif, pourquoi se priver d’un tel atout ? Pourtant, cette confiance presque absolue comporte un risque. Une équipe ambitieuse ne peut pas éternellement reposer sur les exploits d’un seul joueur, aussi talentueux soit-il.

Lens doit trouver d’autres solutions

Le danger n’est évidemment pas de posséder un joueur aussi influent, mais de ne pas parvenir à compenser son absence d’impact lorsque les circonstances l’exigent. Face à des adversaires capables de neutraliser Thauvin, les Lensois devront démontrer qu’ils disposent d’autres armes offensives.

Robin Risser a d’ailleurs tenu à relativiser cette idée de dépendance, estimant que le groupe saurait s’appuyer sur d’autres éléments au besoin. Reste à le prouver sur le terrain.

À 33 ans, Thauvin impressionne aussi par sa préparation physique et son hygiène de vie, qui lui permettent d’enchaîner les rencontres. Mais une saison est longue, et même le joueur le plus rigoureux n’est jamais à l’abri d’un coup d’arrêt.

Pour continuer à viser haut, le RC Lens devra donc profiter pleinement de son capitaine tout en développant des solutions alternatives. Car si la Thauvin dépendance fait aujourd’hui gagner des matchs, elle pourrait aussi coûter cher le jour où le numéro 10 ne sera plus en mesure de sauver les siens.

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