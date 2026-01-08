À LA UNE DU 8 JAN 2026
ASSE Mercato : Bouchouari déçoit en Turquie, il se fait épingler !

Par Laurent Hess - 8 Jan 2026, 06:00
Le début de saison de Benjamin Bouchouari, transféré à Trabzonpor par l’ASSE pour 4 M€ l’été dernier, lui valent de vives critiques.

A un an du terme de son contrat à l’ASSE, Trabzonspor avait craqué pour Benjamin Bouchouari l’été dernier en déboursant 4 M€ pour s’attacher les services du petit milieu de terrain marocain. Mais six mois plus tard, les états de service de l’ancien joueur de Roda sont très décevants. Bouchouari n’a inscrit aucun but avec Trabzonspor, ni délivré la moindre passe décisive. Et il peine à s’imposer en tant que titulaire.

Bouchouari aussi peu décisif avec Trabzonspor qu’à l’ASSE

Cela vaut à l’ancien joueur de l’ASSE d’être taclé par le journal trébizondais Haber61 ce mardi. « Le milieu de terrain marocain, que Trabzonspor avait recruté en début de saison avec de grandes attentes, a du mal à atteindre le niveau escompté en raison de blessures et de performances en deçà de ses capacités. Recruté en provenance de l’AS Saint-Étienne pour 4 M€ en 3 versements en début de saison, il n’a pas répondu aux attentes placées en lui. 

En Süper Lig, le joueur a disputé 6 matchs pour un total de 239 minutes, mais n’a joué l’intégralité des 90 minutes que lors d’une seule rencontre. En Coupe de Turquie, il a joué 166 minutes en 2 matchs, et a également disputé l’intégralité des 90 minutes lors de la défaite 4-1 contre Galatasaray en demi-finale de la Supercoupe.

Entré le plus souvent en jeu en cours de match, Benjamin Bouchouari n’a pas réussi à s’imposer malgré les opportunités offertes par le staff technique, et n’a pas pu réaliser la percée espérée par les supporters de Trabzonspor. Il n’a inscrit aucun but et délivré aucune passe décisive en 9 matches officiels toutes compétitions confondues. »

Des stats pas vraiment surprenantes puisqu’en 96 matchs avec l’ASSE, Bouchouari n’avait inscrit que 2 buts, pour 0 passe décisive.

