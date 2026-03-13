OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : Pablo Pagis reçoit une mauvaise nouvelle en vue d’un transfert !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Courtisé par plusieurs clubs français en vue du prochain mercato, Pablo Pagis traverse une période délicate. Le milieu offensif du FC Lorient vient en effet d’écoper d’une lourde sanction disciplinaire qui pourrait freiner sa dynamique… et potentiellement compliquer certains projets de transfert.

Une suspension lourde après Nice

La commission de discipline de la Fédération Française de Football a rendu son verdict : Pablo Pagis est suspendu trois matchs fermes.

Le joueur lorientais avait été expulsé lors du quart de finale de Coupe de France face à l’OGC Nice, le 4 mars dernier. Juste avant la mi-temps, il avait été sanctionné après un tacle sur le milieu niçois Charles Vanhoutte.

Une décision qui a eu un impact direct sur la fin de saison du joueur.

Deux matchs importants manqués

Le Lorientais a déjà purgé un premier match lors du déplacement sur la pelouse du LOSC Lille (1-1).

Mais il manquera encore deux rencontres importantes pour les Merlus :

la réception du RC Lens

le déplacement sur la pelouse du Toulouse FC

Le meilleur buteur du FC Lorient cette saison en Ligue 1 ne devrait faire son retour que début avril.

Un retour prévu pour un match symbolique

Si tout se passe comme prévu, Pablo Pagis pourrait retrouver les terrains le 5 avril lors d’un match particulier : la rencontre du centenaire du club face au Paris FC au stade du Moustoir.

Un rendez-vous symbolique pour le club breton, qui espère récupérer son joueur offensif dans les meilleures conditions.

Une période compliquée pour le joueur

Cette suspension intervient alors que Pagis revient également d’un épisode de commotion cérébrale subi lors de ce même match contre Nice.

Le joueur n’a repris que récemment l’entraînement individuel et doit progressivement retrouver le rythme avec le groupe.

Il dispose désormais de trois semaines de préparation pour revenir à 100 % avant son retour à la compétition.

Un coup d’arrêt avant le mercato ?

Cette absence pourrait également ralentir l’élan autour du joueur à l’approche du mercato estival.

Suivi par plusieurs clubs de Ligue 1, notamment l’Olympique de Marseille, le RC Lens ou encore le Stade Rennais FC, Pablo Pagis aura désormais moins d’occasions de se montrer sur les prochaines semaines.

Reste à voir si cette sanction ne sera qu’un simple contretemps… ou un véritable frein dans l’évolution de son avenir.