À LA UNE DU 11 MAR 2026
[14:20]FC Nantes : Pierre Ménès jette un grand froid sur Halilhodzic
[14:00]RC Lens, OM, Stade Rennais Mercato : les supporters livrent un verdict sans appel pour Pablo Pagis 
[13:40]ASSE Mercato : un Marseillais cible prioritaire de Kilmer pour la montée en Ligue 1
[13:19]OM : l’énorme confidence en privé du milliardaire Rodolphe Saadé sur la vente du club
[13:00]FC Nantes : Halilhodzic débarque à la Jonelière, 4 joueurs déjà poussés vers la sortie !
[12:45]PSG Mercato : Chevalier a déjà trouvé preneur, Hakimi et Mendes menacés ?
[12:29]RC Lens Mercato : après Mamadou Sangaré, un autre énorme transfert à l’horizon ! 
[12:13]ASSE, LOSC, Stade Rennais Mercato – INFO BUT! : après la Real Sociedad, on en sait plus sur l’avenir de Pedro
[12:02]OM : coup de théâtre, Pablo Longoria reprend du service ! 
[11:52]FC Nantes Mercato : Halilhodzic déjà prêt à rapatrier le « Ronaldo africain » ? 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens, OM, Stade Rennais Mercato : les supporters livrent un verdict sans appel pour Pablo Pagis 

Par Bastien Aubert - 11 Mar 2026, 14:00
💬 Commenter
Pablo Pagis (FC Lorient)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Cible de l’OM, du Stade Rennais et du RC Lens au mercato, Pablo Pagis (FC Lorient, 23 ans) est attendu de pied ferme à la Gaillette cet été. 

C’est ce qu’on appelle un verdict sans appel. Courtisé par plusieurs clubs en vue du prochain mercato estival, Pablo Pagis pourrait bien être l’un des dossiers chauds des prochains mois. Le milieu offensif du FC Lorient (23 ans) attire notamment l’attention de l’OM, du Stade Rennais mais aussi du RC Lens. Et du côté des supporters lensois, la tendance est très claire.

Les fans du RC Lens ont voté pour Pagis

À travers un sondage proposé par But!, les supporters du RC Lens ont été invités à se prononcer sur une question simple :

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

« Pablo Pagis serait-il une bonne recrue au mercato estival ? »

Le résultat est particulièrement net. Les fans artésiens ont très largement validé la piste menant au joueur lorientais.

• 88,8 % souhaitent sa venue
• 9,1 % ne se prononcent pas
• 2,1 % sont opposés à son arrivée

Un plébiscite qui montre que le profil de Pablo Pagis séduit clairement du côté du public lensois.

Un profil offensif qui séduit au RC Lens

Fils de l’ancien attaquant international français Mickaël Pagis, Pablo Pagis poursuit sa progression au FC Lorient et attire désormais l’attention de plusieurs clubs ambitieux. Milieu offensif technique et créatif, le joueur de 23 ans possède un profil capable d’apporter de la variété dans l’animation offensive. Sa capacité à jouer entre les lignes, à accélérer le jeu et à se projeter vers l’avant correspond parfaitement aux profils recherchés par plusieurs clubs de Ligue 1.

Une bataille de mercato en perspective

Si l’intérêt du RC Lens est réel, la concurrence pourrait être importante. L’OM et le Stade Rennais surveillent également la situation du joueur, ce qui pourrait donner lieu à une véritable bataille lors du prochain mercato estival. Du côté de la Gaillette, les supporters ont en tout cas déjà tranché : Pablo Pagis serait accueilli de pied ferme dans le Nord.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

OMRC LensStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, RC Lens, Stade Rennais