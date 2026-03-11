Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Cible de l’OM, du Stade Rennais et du RC Lens au mercato, Pablo Pagis (FC Lorient, 23 ans) est attendu de pied ferme à la Gaillette cet été.

C’est ce qu’on appelle un verdict sans appel. Courtisé par plusieurs clubs en vue du prochain mercato estival, Pablo Pagis pourrait bien être l’un des dossiers chauds des prochains mois. Le milieu offensif du FC Lorient (23 ans) attire notamment l’attention de l’OM, du Stade Rennais mais aussi du RC Lens. Et du côté des supporters lensois, la tendance est très claire.

Les fans du RC Lens ont voté pour Pagis

À travers un sondage proposé par But!, les supporters du RC Lens ont été invités à se prononcer sur une question simple :

« Pablo Pagis serait-il une bonne recrue au mercato estival ? »

Le résultat est particulièrement net. Les fans artésiens ont très largement validé la piste menant au joueur lorientais.

• 88,8 % souhaitent sa venue

• 9,1 % ne se prononcent pas

• 2,1 % sont opposés à son arrivée

Un plébiscite qui montre que le profil de Pablo Pagis séduit clairement du côté du public lensois.

Un profil offensif qui séduit au RC Lens

Fils de l’ancien attaquant international français Mickaël Pagis, Pablo Pagis poursuit sa progression au FC Lorient et attire désormais l’attention de plusieurs clubs ambitieux. Milieu offensif technique et créatif, le joueur de 23 ans possède un profil capable d’apporter de la variété dans l’animation offensive. Sa capacité à jouer entre les lignes, à accélérer le jeu et à se projeter vers l’avant correspond parfaitement aux profils recherchés par plusieurs clubs de Ligue 1.

Une bataille de mercato en perspective

Si l’intérêt du RC Lens est réel, la concurrence pourrait être importante. L’OM et le Stade Rennais surveillent également la situation du joueur, ce qui pourrait donner lieu à une véritable bataille lors du prochain mercato estival. Du côté de la Gaillette, les supporters ont en tout cas déjà tranché : Pablo Pagis serait accueilli de pied ferme dans le Nord.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France