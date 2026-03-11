Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Alors que l’OM n’a toujours pas communiqué sur son départ, Pablo Longoria aurait déjà repris du service.

Pablo Longoria déjà au rebond. Alors que l’OM n’a toujours pas communiqué officiellement sur un éventuel départ de son président, le dirigeant espagnol aurait déjà repris du service dans le monde du sport. Une information révélée par Sportune.

Un nouveau rôle stratégique

Selon nos confrères, Pablo Longoria vient d’intégrer le conseil d’administration du Center for Sports Business Tegernsee(CSBT). Cette nouvelle organisation entend jouer un rôle important dans la transformation économique et structurelle du sport européen.

Le projet ambitionne notamment de moderniser la gouvernance du sport, mais aussi d’améliorer les modèles de financement des clubs et des compétitions. Un sujet qui concerne directement le football européen, aujourd’hui confronté à de nombreux défis économiques.

Un projet porté par Manuel Neuer

Cette structure a notamment été cofondée par le gardien international allemand Manuel Neuer, figure majeure du football européen et joueur emblématique du Bayern Munich. Avec le Center for Sports Business Tegernsee, les fondateurs veulent créer un espace d’échanges entre dirigeants, investisseurs et experts du sport afin de professionnaliser encore davantage l’écosystème sportif.

Le fait de voir Pablo Longoria intégrer cette structure n’est pas anodin. Depuis plusieurs années, le dirigeant espagnol est reconnu pour sa vision moderne du football et pour sa connaissance très fine du marché des transferts, des finances des clubs et de la gouvernance sportive.

Une influence qui dépasse désormais l’OM

Cette nomination montre aussi que Pablo Longoria continue d’élargir son réseau et son influence dans le monde du sport business européen. Même si sa situation à Marseille reste floue, le dirigeant espagnol confirme qu’il demeure un acteur très écouté dans les cercles stratégiques du football.

Pour l’OM et ses supporters, cette information entretient donc une certaine ambiguïté : alors que le club n’a toujours pas clarifié son avenir institutionnel, Longoria semble déjà engagé dans de nouveaux projets majeurs à l’échelle européenne.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France