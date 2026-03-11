Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si le mercato est encore loin, l’OM serait déjà parti parti pour boucler l’arrivée d’une première recrue bien connue des supporters marseillais : Angel Gomes (25 ans).

Le premier dossier de l’été semble déjà bouclé à l’OM. Alors que le mercato estival approche encore à grands pas, le club phocéen pourrait déjà connaître le nom de sa première recrue… ou plutôt de son premier retour. Prêté cet hiver à Wolverhampton, Angel Gomes ne devrait pas être conservé par le club anglais et pourrait donc revenir à Marseille dans les prochains mois.

Gomes, un passage raté à Marseille

Arrivé gratuitement l’été dernier après la fin de son contrat avec le LOSC, Gomes représentait un pari intéressant pour l’OM. Formé à Manchester United et doté d’un profil technique séduisant, le milieu offensif devait apporter créativité et dynamisme au jeu marseillais. Mais la greffe n’a jamais vraiment pris. Trop irrégulier, le Britannique n’a pas réussi à convaincre sur la durée malgré 20 apparitions avec le maillot olympien lors de la première moitié de saison. Face à cette situation, l’OM avait décidé de le pousser vers la sortie durant le mercato hivernal.

Wolverhampton ne devrait pas lever l’option

Angel Gomes a alors fait son retour en Premier League, du côté de Wolverhampton, sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat estimée à environ 7 millions d’euros. L’objectif était clair : relancer sa saison dans un championnat qu’il connaît bien. Mais là encore, les choses ne se passent pas comme prévu. Après sept rencontres disputées avec les Wolves, le milieu offensif n’a toujours inscrit aucun but ni délivré la moindre passe décisive. Des performances qui peinent à convaincre dans un club déjà en grande difficulté.

Le retour à l’OM se dessine

Selon Football Club de Marseille, il faudrait désormais un véritable miracle pour que Wolverhampton décide d’activer l’option d’achat. Lanternes rouges de Premier League, les Wolves semblent quasiment condamnés à la relégation en deuxième division anglaise. Dans ce contexte sportif et financier compliqué, investir plusieurs millions d’euros sur Angel Gomes paraît aujourd’hui très improbable. Sauf énorme retournement de situation d’ici la fin de saison, le milieu offensif devrait donc revenir à l’OM cet été. Un retour qui pourrait bien constituer le premier dossier chaud du mercato marseillais.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France