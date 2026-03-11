Si l’OM confirme l’opération à venir de Nayef Aguerd (29 ans), un retour en fin de saison serait possible !

Le cas Nayef Aguerd n’a pas fini d’agiter la Canebière. Ce mercredi matin, l’OM a confirmé que le défenseur de 29 ans allait bien subir une opération chirurgicale pour traiter une pubalgie persistante. Le club phocéen assure que le défenseur suivra un protocole de rééducation rigoureux pour revenir le plus vite possible sur les terrains et participer au sprint final de la saison.

Le communiqué officiel de l’OM

« L’OM informe que Nayef Aguerd va subir demain, le 12 mars 2026, une intervention chirurgicale afin de traiter une pubalgie persistante. Depuis plusieurs semaines, le défenseur olympien évoluait avec une douleur et une gêne devenues trop importantes pour continuer dans ces conditions. Malgré les soins conservateurs mis en place par le staff médical du club, l’évolution de la pathologie a conduit à la décision d’une opération devenue inéluctable. Nayef Aguerd entamera par la suite un protocole de rééducation sous la supervision du staff médical de l’OM. Très déterminé, le joueur fera tout son possible pour revenir le plus rapidement possible sur les terrains afin de participer au sprint final de la saison avec l’OM. Le club apportera son soutien total à Nayef durant sa convalescence », indique le club.

Aguerd, pourquoi une telle décision ?

Le journaliste marocain Hakim Zhouri confirme l’importance de cette intervention : « L’opération devenait inévitable pour Nayef Aguerd… Dans un premier temps, l’information ne devait pas être dévoilée avant l’opération, mais celle-ci ayant fuité, il était nécessaire de clarifier la situation. La pubalgie dont souffre Nayef devenait trop handicapante, l’opération devient donc une nécessité pour qu’il revienne au top. Dès le début de sa pubalgie, il avait été suivi par le staff médical de l’OM, et cela avait été jugé comme ne nécessitant pas d’intervention immédiate. »

Un retour plus tôt que prévu ?

Alors que beaucoup craignaient une absence jusqu’à la fin de saison, Aguerd pourrait finalement revenir dès le mois de mai, pour le dernier match contre le Stade Rennais. Zhouri précise : « Le temps de rééducation est d’environ 2 mois… donc il y a le temps pour revenir avant la fin du championnat. » Pour l’OM, ce serait une excellente nouvelle : retrouver Aguerd pour le sprint final renforcerait considérablement la défense, déjà fragilisée par son absence. Les supporters, eux, attendent avec impatience de voir le Marocain revenir en forme et reprendre sa place dans l’axe de la défense olympienne.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France