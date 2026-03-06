OM – INFO BUT! : on a retrouvé Pablo Longoria, les coulisses de son départ se précisent

En pleine négociation pour quitter l’OM dans les règles, Pablo Longoria devrait néanmoins rester un temps à Marseille.

Pablo Longoria a disparu mais il est toujours là. Après la fin brutale et récente de son aventure à l’OM, le dirigeant espagnol est toujours à Marseille. Et selon nos informations, appuyées par L’Équipe ce jour, il est même en pleine discussion avec son avocat pour régler les derniers détails de son départ du club. Le plus tôt serait le mieux car son poste d’administrateur à la Ligue fera l’objet d’une élection lors du renouvellement partiel du CA en juin. Techniquement, le club phocéen ne pourrait pas présenter de candidats, sauf si McCourt souhaitait lui-même se présenter, ce qui n’est évidemment pas la tendance.

Longoria toujours installé à Marseille

Du côté de Longoria, si l’histoire à l’OM s’est arrêtée sur le plan sportif et institutionnel, tout n’est pas encore totalement bouclé en coulisses. Plusieurs échanges ont actuellement lieu afin de trouver un accord permettant de formaliser définitivement cette séparation. Contrairement à ce que certains pourraient imaginer, Longoria n’a pas quitté la ville. Bien au contraire. D’après une source proche du dossier, il se trouve toujours à Marseille, où il continue de gérer la transition entouré de ses proches collaborateurs. Cette présence prolongée dans la cité phocéenne s’explique aussi par des raisons personnelles. Sa compagne travaille en effet dans la région et l’ancien président marseillais ne compte pas plier bagage dans l’immédiat. Il devrait ainsi rester basé sur les bords de la Méditerranée et dans ses environs encore quelque temps.

Un nouveau projet à l’horizon ?

Cette période devrait lui permettre de réfléchir à la suite de sa carrière. Et à en croire plusieurs observateurs du milieu, les propositions pourraient rapidement arriver. En Italie, on parle déjà d’un possible rebond à la Juventus Turin, un clu qu’il a déjà fréquenté dans le passé et avec qui il a oeuvré ces derniers mois. Car malgré cette fin d’aventure agitée à l’OM, Longoria conserve une solide réputation dans le football européen. Son réseau, sa capacité à dénicher des talents et son expérience à la tête d’un club aussi exposé que l’Olympique de Marseille continuent de peser lourd dans le paysage du football. Autrement dit, le dirigeant espagnol ne devrait pas rester longtemps sans projet. En attendant de rebondir dans un nouveau club, il poursuit donc tranquillement ses discussions à Marseille, où l’histoire avec l’OM n’est pas encore totalement refermée sur le plan administratif.

Bastien Aubert

