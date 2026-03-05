OM Mercato : Un joueur Ligue des champions pour faire oublier la saison ?

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Alors que la saison 2025-2026 n’a pas encore livré son verdict, l’Olympique de Marseille commence déjà à préparer l’avenir. Entre l’élimination précoce en UEFA Champions League et l’instabilité interne après le départ de Pablo Longoria, le club phocéen cherche à se relancer. Et pour cela, une piste prestigieuse pourrait bien enflammer le prochain mercato : celle menant à Leon Goretzka.

Un gros coup en préparation ?

En coulisses, les dirigeants marseillais s’activent déjà pour le mercato estival 2026. Et selon plusieurs informations, l’OM se serait positionné sur une opportunité de marché très attractive : Leon Goretzka.

Le milieu international allemand, aujourd’hui au Bayern Munich, arrive en fin de contrat en juin 2026. À 31 ans, l’ancien joueur de FC Schalke 04 pourrait quitter l’Allianz Arena après huit saisons et près de 300 apparitions sous les couleurs bavaroises.

Puissant, expérimenté et habitué aux plus grandes compétitions européennes, Goretzka représenterait un renfort de poids pour un OM qui cherche à retrouver une stature continentale.

🚨🆕 #FCBayern 🇩🇪

Arsenal pushing for Bayern Munich midfielder Leon Goretzka!



👀 Chelsea, Liverpool, Man City, Man United, Tottenham, Newcastle, Marseille, Atlético Madrid, Inter, Napoli & Juventus also interested.



📌 Competition complicates the move. pic.twitter.com/IBvO272FkD — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 4, 2026

Une concurrence XXL

Mais si l’opportunité est réelle, le dossier s’annonce extrêmement complexe. Le profil du milieu allemand attire déjà les convoitises de plusieurs géants européens.

En Premier League, Arsenal FC, Chelsea FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur et Newcastle United suivent la situation de près.

La concurrence est également forte en Serie A avec Inter Milan, SSC Napoli et Juventus FC, tandis que l’Atlético de Madrid surveille aussi le dossier.

Autant dire que l’OM part avec un sérieux handicap face à ces mastodontes européens.

Un rêve marseillais… ou un coup possible ?

Malgré tout, Marseille a souvent prouvé qu’il pouvait séduire des joueurs d’expérience grâce à l’ambiance du Stade Vélodrome et à l’ambition du projet sportif.

Si la qualification en Ligue des champions venait à être assurée, la piste Leon Goretzka pourrait soudainement devenir plus crédible. Et dans un été qui s’annonce charnière pour l’OM, un tel renfort serait un message fort : celui d’un club prêt à retrouver les sommets européens.

Reste maintenant à savoir si ce rêve de mercato peut réellement devenir une réalité sur la Canebière.