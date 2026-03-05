À LA UNE DU 5 MAR 2026
[16:16]Real Madrid : Arbeloa s’emballe pour Mbappé mais…
[16:00]ASSE : Montanier a son plan pour Lamba, il pourrait innover avec Soumahoro
[15:30]OM – OL : la comparaison surprenante entre un joueur marseillais et un influenceur lyonnais !
[15:00]ASSE Mercato : Polémique autour d’une pépite belge qui enflamme les supporters !
[14:40]OM Mercato : Un joueur Ligue des champions pour faire oublier la saison ?
[14:20]Un ex du FC Nantes porte chance à un club de Ligue 1 !
[14:00]OM : La métaphore très osée d’un chroniqueur de L’Équipe du Soir fait le buzz !
[13:25]ASSE : Coup dur pour Philippe Montanier qui perd un cadre !
[13:00]ASSE : Pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant le choc contre le Red Star !
[12:40]ASSE : Un Marseillais réclame le retour des Verts en Ligue 1 !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Un joueur Ligue des champions pour faire oublier la saison ?

Par Louis Chrestian - 5 Mar 2026, 14:40
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que la saison 2025-2026 n’a pas encore livré son verdict, l’Olympique de Marseille commence déjà à préparer l’avenir. Entre l’élimination précoce en UEFA Champions League et l’instabilité interne après le départ de Pablo Longoria, le club phocéen cherche à se relancer. Et pour cela, une piste prestigieuse pourrait bien enflammer le prochain mercato : celle menant à Leon Goretzka.

Un gros coup en préparation ?

En coulisses, les dirigeants marseillais s’activent déjà pour le mercato estival 2026. Et selon plusieurs informations, l’OM se serait positionné sur une opportunité de marché très attractive : Leon Goretzka.

Le milieu international allemand, aujourd’hui au Bayern Munich, arrive en fin de contrat en juin 2026. À 31 ans, l’ancien joueur de FC Schalke 04 pourrait quitter l’Allianz Arena après huit saisons et près de 300 apparitions sous les couleurs bavaroises.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Puissant, expérimenté et habitué aux plus grandes compétitions européennes, Goretzka représenterait un renfort de poids pour un OM qui cherche à retrouver une stature continentale.

Une concurrence XXL

Mais si l’opportunité est réelle, le dossier s’annonce extrêmement complexe. Le profil du milieu allemand attire déjà les convoitises de plusieurs géants européens.

En Premier League, Arsenal FC, Chelsea FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur et Newcastle United suivent la situation de près.

La concurrence est également forte en Serie A avec Inter Milan, SSC Napoli et Juventus FC, tandis que l’Atlético de Madrid surveille aussi le dossier.

Autant dire que l’OM part avec un sérieux handicap face à ces mastodontes européens.

Un rêve marseillais… ou un coup possible ?

Malgré tout, Marseille a souvent prouvé qu’il pouvait séduire des joueurs d’expérience grâce à l’ambiance du Stade Vélodrome et à l’ambition du projet sportif.

Si la qualification en Ligue des champions venait à être assurée, la piste Leon Goretzka pourrait soudainement devenir plus crédible. Et dans un été qui s’annonce charnière pour l’OM, un tel renfort serait un message fort : celui d’un club prêt à retrouver les sommets européens.

Reste maintenant à savoir si ce rêve de mercato peut réellement devenir une réalité sur la Canebière.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot