Revue de presse : nouvelle signature à Rennes, chèque et recrue inattendus à Nice, Lens et Monaco s’arrachent un défenseur  

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Mercato : le RC Lens et l’AS Monaco sur Bourama Diallo

Selon Africafoot, le RC Lens et l’AS Monaco ont craqué sur Bourama Diallo, jeune défenseur central malien de l’académie Motema Pembe de Bamako. Âgé de 17 ans, il est dépeint comme très rugueux et propre dans ses interventions. Très discipliné tactiquement, il impressionne par son intelligence dans le jeu. Il a séjourné une fois dans la Principauté, dans le cadre d’un stage l’année dernière.

OGC Nice : Jack Diarra dans le viseur

Selon Africafoot, l’OGC Nice s’intéresse de près au profil du jeune ailier burkinabè Jack Diarra. En pleine progression sous les couleurs de l’Espérance Sportive de Tunis, le jeune ailier de 19 ans aurait récemment été supervisé l’ailier, avec un rapport positif sur ses qualités. Une piste sérieuse à suivre en vue du prochain mercato estival. Par ailleurs, la Juventus Turin serait encline à payer l’option d’achat fixée à 4,8 millions d’euros de Jérémie Boga. Selon Nicolo Schira, l’ailier du Gym pourrait signer jusqu’en juin 2029 à la Vieille Dame.

Stade Rennais : premier contrat pro pour Chebbi

D’après Le Parisien, le latéral ou ailier droit Mohamed Hakim Chebbi va signer son premier contrat professionnel de 3 ans avec le Stade Rennais cette semaine. Alors que son contrat aspirant arrivait à échéance à l’issue de la saison, le natif de Vendôme (Loir-et-Cher) va parapher un premier bail de trois ans. La signature est prévue pour cette semaine et vient récompenser son évolution au sein de la formation rennaise où il est devenu un joueur important de la réserve cette saison.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)