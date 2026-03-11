Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le mercato estival s’annonce explosif : FC Barcelone et Real Madrid s’affrontent pour Rayan Fofana, jeune attaquant de 20 ans au RC Lens. Après une saison étincelante, le buteur fait tourner les têtes à travers l’Europe.

Natif de Paris, Rayan Fofana a gravi les échelons avec brio sous les couleurs lensoises. Avant-centre de formation et capable d’évoluer sur l’aile, il s’est imposé comme l’un des visages montants de la Ligue 1. Fort de sa double nationalité française et ivoirienne, il affiche 1,80 m d’explosivité et de sang-froid devant le but. Cette ascension s’illustre par sa présence régulière dans le onze du RC Lens, où il s’illustre par son efficacité comme par son tempérament déjà mature pour son âge. Son profil complet est à retrouver dans l’analyse approfondie des progrès de Fofana avec Lens.

Barça-Real : pourquoi la bataille est si intense ?

Selon Africafoot, l’intérêt du Barça s’explique par la volonté de préparer l’après-Lewandowski. Côté Real, il s’agit de renouveler un secteur offensif vieillissant, en pariant sur des jeunes au potentiel affirmé. La cote de popularité de Fofana dépasse désormais l’Hexagone : Arsenal, Chelsea ou encore un grand rival français ont tenté leur chance (à retrouver dans la tentative de transfert d’un rival de l’ASSE sur Rayan Fofana). Mais en Catalogne comme dans la capitale espagnole, c’est l’enjeu du moment : attirer la nouvelle pépite avant l’autre pour marquer un coup symbolique aussi bien que sportif.

Chiffres clés : stats, valeur et projections pour l’été

Âge : 20 ans (né le 12 février 2006)

20 ans (né le 12 février 2006) Buts / passes décisives (en 2025/26) : 5 buts, 1 passe en Ligue 1 – 1 but en Coupe de France

5 buts, 1 passe en Ligue 1 – 1 but en Coupe de France Apparitions toutes compétitions : 22 matches, 654 minutes jouées

22 matches, 654 minutes jouées Contrat : jusqu’au 30 juin 2029

jusqu’au 30 juin 2029 Valeur marchande : 5 M€, avec une indemnité de transfert estimée à 35–45 M€

5 M€, avec une indemnité de transfert estimée à 35–45 M€ Salaire annuel : 450 000 €

La progression est fulgurante : en un an, sa cote s’est envolée de 50 000 € à 5 millions ! Les discussions pourraient franchir la barre des 40 millions, signe de l’inflation autour de la jeune garde du foot français. Les dernières actualités et rumeurs sur Fofana témoignent de cet emballement.

Lens-Strasbourg : un choc sous haute tension avant la décision du prodige

Avant de penser à un départ, Rayan Fofana a un nouveau défi immédiat : aider le RC Lens à s’imposer face à Strasbourg lors de la 24e journée de Ligue 1. Les statistiques affichent un léger avantage pour les Sang et Or, cotés à 2,60 contre 2,45 pour Strasbourg selon les bookmakers. Chaque but, chaque passe décisive, pourrait renforcer un peu plus l’appétit des géants ibériques et influencer la décision finale du joueur.

La déclaration forte de Fofana

Dans un mercato brûlant, Fofana tient à rappeler son attachement au RC Lens. Sa profession de foi résonne comme un message d’engagement : “Je veux marquer l’histoire du RC Lens avant de regarder ailleurs.” Ambitieux, lucide, le jeune avant-centre a déjà toute l’Europe à ses pieds. Les scénarios possibles pour son avenir immédiat alimentent les discussions en coulisses. L’issue du duel Barça-Real s’annonce déterminante pour la prochaine étape de l’ascension de Rayan Fofana.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)