RC Lens Mercato : Leca fonce sur un serial buteur, porte ouverte pour Rayan Fofana ?

Par William Tertrin - 26 Fév 2026, 20:34
Jean-Louis Leca
À quelques mois de la fin de la saison, le RC Lens aurait déjà des vues sur un serial buteur d’Arabie saoudite. Une manière de préparer un éventuel départ de Rayan Fofana à prix d’or ?

Alors que le RC Lens peut encore jouer le titre en Ligue 1 et la victoire finale en Coupe de France, les premières rumeurs mercato commencent déjà à pointer le bout de leur nez. Dans le sens des départs, Thomasson et Sangaré pourraient plier bagage, Risser est évoqué à Tottenham, tandis que le jeune Rayan Fofana serait suivi par Chelsea, Arsenal ou encore le Real Madrid avec des offres de 35 à 45 M€ attendues dès cet été.

En attaque, l’avenir de Wesley Saïd, Florian Sotoca, ou encore Allan Saint-Maximin est encore incertain. Le RC Lens pourrait donc être tenté de renforcer son attaque en priorité lors du mercato. Pour l’instant, les rumeurs d’arrivées se font plus rare, mais une information vient tout juste d’être dévoilée par le journaliste Rudy Galetti.

Une arrivée libre de tout contrat ?

En effet, le club artésien serait très chaud pour l’attaquant zambien Fashion Sakala (28 ans, Al-Fayha FC). Lens suivrait de près la situation de l’attaquant auteur de 10 buts en 21 matchs de championnat saoudien cette saison. L’opportunité serait d’autant plus intéressante étant donné que Sakala est en fin de contrat. Galetti ajoute également que certains clubs anglais sont aussi sur ses traces pour l’été.

Polyvalent, il est capable de jouer à la fois sur les ailes et en pointe. Passé par le Spartak Moscou, Ostende, ou encore les Glasgow Rangers, il a déjà disputé plusieurs matchs de Coupe d’Europe. Reste à voir si le RC Lens concrétisera bien cette arrivée cet été, dans l’optique de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Si les départs de plusieurs offensifs se confirment cet été, dont celui de Rayan Fofana à très bon prix, il faudra évidemment que Lens se muscle offensivement pour jouer sur tous les tableaux.

