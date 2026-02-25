RC Lens Mercato : Risser associé à un départ cet été, l’OM complètement balayé !

Alors que l’avenir de plusieurs cadres du RC Lens fait déjà parler à quelques mois du mercato estival, le jeune gardien Robin Risser (21 ans) est au cœur de nombreuses spéculations. Avec des performances solides cette saison, le portier semble de plus en plus courtisé, et l’OM a été mentionné dernièrement, sans grande certitude non plus.

Une progression qui attire les regards

Arrivé à Lens en juillet dernier en provenance du RC Strasbourg Alsace, Risser s’est rapidement imposé comme un élément indispensable dans les cages. Solide dans les sorties, rassurant sur sa ligne et capable d’un bon jeu au pied, il a contribué au rôle de moteur défensif du Racing en Ligue 1.

Cette saison, le jeune gardien sous contrat jusqu’en 2030 a confirmé ses promesses avec tous les matchs de Ligue 1 disputés, des statistiques très intéressantes et des prestations qui ont mis en lumière son potentiel, dont 9 clean sheets. Il est passé un peu à côté contre Monaco (2-3), mais cela n’enlève rien à ce qu’il a accompli depuis le début de saison.

Tottenham en pole pour le recruter ?

Selon plusieurs sources anglaises et internationales, Tottenham, 16e de Premier League, serait à l’affût pour Risser. Les Spurs envisageraient de se séparer de leur gardien actuel, Guglielmo Vicario, et auraient identifié le Français comme une piste prioritaire pour le remplacer à l’été prochain.

Les médias britanniques évoquent notamment une place en haut de la short-list des recruteurs de Tottenham, séduits par le profil moderne du portier lensois, avec une concurrence déjà présente avec des clubs comme Newcastle United ou Nottingham Forest également attentifs au dossier.

Et Lens dans tout ça ?

Du côté lensois, l’idée d’un départ cet été paraît tout de même inimaginable, surtout à un poste si précieux et dans l’optique de la Ligue des champions. Le RC Lens sait qu’il détient un profil rare en Ligue 1, mais on peut aussi se dire qu’une grosse offre (il est valorisé à 10 millions par Transfermarkt) pourrait permettre au club de financer d’autres renforts tout en valorisant un actif formé et mis en lumière.

Le club artésien s’attend sans doute à être attaqué pour ses talents, y compris Sangaré ou encore Baidoo, mais ne devra pas se faire déplumer et affaiblir son effectif pour retrouver la LDC. La dernière fois que Lens a disputé cette compétition, il a perdu Loïs Openda et Seko Fofana lors du même mercato. Dans le sens des arrivées, la venue d’Elye Wahi a été retentissante, mais on ne peut pas dire que le mercato estival 2023 ait été une franche réussite (Diouf, Cortes, Guilavogui, Spierings, Maouassa, Mendy), même si El Aynaoui et Khusanov ont été vendus à prix d’or, tandis que Ruben Aguilar continue de donner satisfaction au RCL.