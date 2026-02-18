À LA UNE DU 18 FéV 2026
Par Raphaël Nouet - 18 Fév 2026, 18:36
Le gardien du RC Lens Robin Risser est prévenu : il y aura un spectateur très particulier samedi à Bollaert pour le match contre Monaco puisque Franck Raviot, entraîneur des portiers chez les Bleus, sera présent.

Une semaine après avoir retrouvé la tête du championnat de France, au bénéfice de sa victoire sur la pelouse du Paris FC (5-0), alors que le PSG s’était incliné deux jours plus tôt à Rennes (1-3), le RC Lens mettra sa pole position en jeu samedi face à Monaco. Les joueurs de la Principauté sont en plein renouveau ces derniers temps. Ils ont même sérieusement bousculé les Parisiens mardi, en play-offs aller de la Champions League, menant 2-0 avant de s’écrouler (score final : 2-3). Un adversaire pas à prendre à la légère, donc. Surtout pour Robin Risser, qui sera scruté.

Risser à la Coupe du monde ?

L’Equipe annonce en effet que l’entraîneur des gardiens de l’équipe de France, Franck Raviot, sera présent à Bollaert pour cette affiche. International dans toutes les catégories de jeunes depuis les U16, Risser est forcément surveillé par le staff de Didier Deschamps. Lui et le Toulousain Guillaume Restes se partagent les matches chez les Bleuets. Ils sont susceptibles d’être promus chez les Bleus, vu que Lucas Chevalier cire le banc du PSG actuellement et que le numéro trois, Alphone Aréola, n’est pas dans la forme de sa vie avec West Ham.

Risser a une vraie chance dans son match dans le match avec Restes car le RC Lens joue le titre alors que le TFC pointe dans le ventre mou du classement. Didier Deschamps et Franck Raviot seront forcément plus sensibles à la capacité du jeune gardien à supporter le vertige des luttes en haute altitude. Risser à la Coupe du monde 2026, ce serait incroyable !

RC LensAS Monaco

