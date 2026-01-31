Englué dans une crise électrique, l’OM continue pourtant de prospecter au mercato et Medhi Benatia semble déjà penser au-delà de l’hiver.

Il se passe toujours quelque chose de croustillant à l’OM. Cette semaine, une crise a été ouverte au point que l’avenir de Roberto De Zerbi soit en suspens. La conférence de presse de ce soir 18h, à laquelle But! assistera en visio-conférence, devrait donner de plus amples indications sur la suite immédiate. Pendant ce temps, le mercato suit son cours.

Selon Média Foot, l’OM travaille même en coulisses sur la succession de Geronimo Rulli, dont le contrat court jusqu’en juin 2027. Si le gardien argentin a convaincu depuis son arrivée, il reste sur une séquence compliquée et le club phocéen sait qu’il faudra sécuriser tôt ou tard le poste de gardien sur le long terme. Pour l’instant, aucune discussion n’a été ouverte concernant la prolongation de Rulli au-delà des 18 prochains mois, et l’OM cherche déjà des solutions potentielles.

Risser, cible estivale de l’OM ?

Parmi les pistes étudiées, un nom ressort particulièrement : Robin Risser, le jeune portier du RC Lens. Âgé de seulement 21 ans, Risser a rejoint les Sang et Or l’été dernier en provenance du RC Strasbourg et s’impose déjà comme l’un des meilleurs espoirs du championnat français. Sa progression rapide ne passe pas inaperçue et séduit de plus en plus à l’OM.

Benatia aurait ainsi déjà pris contact avec l’entourage du gardien du RC Lens pour se positionner très tôt sur ce dossier stratégique. Une approche typique de l’OM ces dernières années : préparer le terrain et sécuriser des options avant même que le mercato officiel ne batte son plein. En parallèle, le Marocain finalise le mercato d’hiver et pourrait encore boucler deux ou trois renforts pour cette seconde partie de saison.