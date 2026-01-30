Attentif à la situation compliquée d’Arthur Vermeeren (20 ans) à l’OM, où il ne joue presque plus sous les ordres de Roberto De Zerbi, Galatasaray serait prêt à passer à l’action au mercato hivernal.

Rien ne laissait présager un tel revers pour Arthur Vermeeren, lui que l’OM avait placé en tête de gondole de son mercato estival. Pourtant, la jeune pépite belge traverse aujourd’hui une zone de turbulences inquiétantes. Déclassé du onze phocéen, écarté des plans de Roberto De Zerbi, Foot Mercato assure qu’il voit désormais Galatasaray s’apprêter à lui tendre la main, dans un dossier à rebondissements dont la résolution semble tout sauf évidente à la veille du sprint final du marché.

Un début de saison prometteur pour Vermeeren

L’arrivée d’Arthur Vermeeren avait tout du coup parfait côté marseillais : désigné comme la plus belle opportunité de l’été, il s’était rapidement imposé comme un titulaire solide. Sa capacité à faire le lien entre les lignes, son activité de tous les instants et sa maturité tactique faisaient alors l’unanimité dans les travées du Vélodrome. Les supporters, tout comme le staff, le voyaient s’inscrire dans la durée à Marseille, marquant une vraie montée en puissance pour l’ancien joueur du RB Leipzig. Son impact croissant à l’OM laissait alors augurer du meilleur.

Un mois de janvier compliqué et un déclassement brutal

Mais la dynamique s’est littéralement effondrée cet hiver. Le point de bascule ? Un carton rouge fâcheux reçu face à Nantes début janvier, dans un match dont l’OM est ressorti battu et profondément marqué. Depuis, la page semble tournée entre Vermeeren et De Zerbi. Relégué sur le banc, absent face à Liverpool et Lens, son temps de jeu s’est résorbé à une simple apparition symbolique à Angers. Difficile d’imaginer un tel plongeon, si ce n’est à la lumière d’une rupture nette avec l’encadrement, et d’une nouvelle concurrence féroce au sein du groupe marseillais. Les derniers événements autour de Vermeeren témoignent du malaise persistant.

Galatasaray prêt à saisir l’opportunité

Dans cette tempête, une éclaircie pourrait prendre la forme d’une relance offerte par Galatasaray. Club mythique et coutumier des grands paris hivernaux, le géant stambouliote s’active surveille plusieurs pistes, mais a placé Vermeeren tout en haut de sa short-list. Après l’arrivée de joueurs comme Noa Lang, la dynamique turque est claire : renforcer l’entrejeu avec de la jeunesse et du talent, quitte à profiter du climat tendu entre le Belge et l’OM. Il faut dire que la situation mérite d’être suivie de près, notamment lorsque l’on détaille l’effet domino du recrutement de Timber à Marseille.

Les conditions d’un transfert complexe

Mais la route est semée d’embûches. Vermeeren étant encore officiellement prêté à l’OM par le RB Leipzig, une opération tripartite s’impose. Pour que Galatasaray récupère le milieu belge, il faut d’abord rompre le prêt marseillais, puis relancer l’opération, cette fois à destination d’Istanbul. Ce scénario semblait irréaliste il y a juste quelques semaines, mais l’urgence de la situation chez les Phocéens change la donne. Reste à savoir si chaque partie parviendra à s’entendre avant la fermeture du marché.

L’OM prêt à faire de la place dans l’effectif ?

L’élimination de la Ligue des Champions et la récente arrivée de Timber bouchent encore davantage l’horizon du joueur belge à Marseille. Le club cherche, de son côté, à alléger sa masse salariale et à remodeler un effectif où l’indésirable Vermeeren ne semble plus avoir la moindre fenêtre de tir. La volonté olympienne de tourner la page pourrait accélérer le processus dans les jours à venir.

À suivre : un dossier à rebondissements

Alors que le mercato s’apprête à refermer ses portes, l’avenir immédiat de Vermeeren reste suspendu à un fil, entre statu quo forcé, départ avorté ou rebond inespéré du côté du Bosphore. Pour mesurer l’incertitude et la tension de ces derniers jours, il n’y a qu’à suivre l’évolution du profil d’Arthur Vermeeren dans la presse spécialisée. Une certitude demeure : ce dossier aussi complexe que sensible pourrait connaître de nouveaux rebondissements jusqu’à la toute dernière minute du mercato.