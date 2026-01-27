À LA UNE DU 27 JAN 2026
[14:40]FC Barcelone Mercato : Bernardo Silva a lâché sa réponse au Barça 
[14:20]OM Mercato : mauvaise nouvelle pour Nwaneri ! 
[14:00]ASSE Mercato – INFO BUT! : un ancien défenseur de Ligue 1 ciblé cet hiver ?
[13:30]FC Nantes Mercato : ultime coup de tonnerre pour Zakaria Aboukhlal !
[13:10]OL : les Bad Gones disent non à John Textor lors de l’Assemblée générale
[12:56]PSG Mercato : encore un énorme coup signé Luis Enrique cet hiver !
[12:45]ASSE Mercato : c’est confirmé pour Bardeli, deux recrues finalement signées par Kilmer ?
[12:16]OM Mercato : Timber a déjà fait une victime de taille dans le vestiaire  
[12:00]PSG : deux coups durs pour Luis Enrique avant Newcastle !
[11:50]FC Nantes INFO BUT! : Kita, Mercato, Kantari… à quoi faut-il vraiment s’attendre d’ici à fin janvier ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Timber a déjà fait une victime de taille dans le vestiaire  

Par Bastien Aubert - 27 Jan 2026, 12:16
💬 Commenter
Quinten Timber (OM)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’arrivée de Quinten Timber à l’OM au mercato hivernal compliqué la vie d’un certain Arthur Vermeeren (20 ans), débarqué l’été dernier au même poste.

Arrivé l’été dernier à l’OM avec de grosses attentes, Arthur Vermeeren traverse une période délicate. Le milieu belge de 20 ans a clairement perdu du crédit aux yeux de Roberto De Zerbi. Convoqué dans le bureau de son entraîneur en début d’année 2026, il n’a pas su inverser la tendance.

Vermeeren dans le viseur de De Zerbi ?

Pire encore, son expulsion face au FC Nantes, après un tacle appuyé sur Anthony Lopes lors de la défaite marseillaise (0-2), a laissé des traces. Depuis cet épisode, Vermeeren enchaîne les matches sur le banc de l’OM. Et sa situation, loin de s’améliorer, semble au contraire se fragiliser de semaine en semaine. Dans un secteur déjà dense, l’arrivée de Quinten Timber (24 ans) au mercato hivernal complique encore un peu plus la donne pour le jeune Belge.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Club Bruges, l’une des dernières cartouches ?

Selon L’Équipe, ce renfort au même poste ne va clairement pas jouer en sa faveur, d’autant que l’OM n’exclut pas de se renforcer encore dans l’entrejeu avant la clôture du mercato le 2 février prochain. Le contexte du match de demain face au Club Bruges (21h) pourrait toutefois lui offrir une opportunité rare. Timber n’est pas qualifié pour la rencontre, Geoffrey Kondogbia a été laissé au repos ce week-end, tandis que Matt O’Riley ne semble pas beaucoup mieux loti que Vermeeren dans l’esprit de De Zerbi. Autrement dit, une fenêtre s’ouvre. Peut-être l’une des dernières. Un tournant pour l’avenir du Belge ?

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot