L’arrivée de Quinten Timber à l’OM au mercato hivernal compliqué la vie d’un certain Arthur Vermeeren (20 ans), débarqué l’été dernier au même poste.

Arrivé l’été dernier à l’OM avec de grosses attentes, Arthur Vermeeren traverse une période délicate. Le milieu belge de 20 ans a clairement perdu du crédit aux yeux de Roberto De Zerbi. Convoqué dans le bureau de son entraîneur en début d’année 2026, il n’a pas su inverser la tendance.

Vermeeren dans le viseur de De Zerbi ?

Pire encore, son expulsion face au FC Nantes, après un tacle appuyé sur Anthony Lopes lors de la défaite marseillaise (0-2), a laissé des traces. Depuis cet épisode, Vermeeren enchaîne les matches sur le banc de l’OM. Et sa situation, loin de s’améliorer, semble au contraire se fragiliser de semaine en semaine. Dans un secteur déjà dense, l’arrivée de Quinten Timber (24 ans) au mercato hivernal complique encore un peu plus la donne pour le jeune Belge.

Club Bruges, l’une des dernières cartouches ?

Selon L’Équipe, ce renfort au même poste ne va clairement pas jouer en sa faveur, d’autant que l’OM n’exclut pas de se renforcer encore dans l’entrejeu avant la clôture du mercato le 2 février prochain. Le contexte du match de demain face au Club Bruges (21h) pourrait toutefois lui offrir une opportunité rare. Timber n’est pas qualifié pour la rencontre, Geoffrey Kondogbia a été laissé au repos ce week-end, tandis que Matt O’Riley ne semble pas beaucoup mieux loti que Vermeeren dans l’esprit de De Zerbi. Autrement dit, une fenêtre s’ouvre. Peut-être l’une des dernières. Un tournant pour l’avenir du Belge ?