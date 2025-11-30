OM : Vermeeren, c’est quoi le problème ?

Excellent avec l’OM contre Newcastle, Arthur Vermeeren a été relégué sur le banc par Roberto De Zerbi contre Toulouse (2-2) hier soir ? Un choix qui interpelle, et qui est l’objet de notre débat…

« Comme Greenwood, Vermeeren doit être indéboulonnable »

« Je suis loin d’être le seul à me demander pourquoi Arthur Vermeeren n’a pas joué et n’est même pas entré contre Toulouse. Et même pire, pourquoi, au même titre qu’un Mason Greenwood, il n’est pas considéré comme un titulaire indéboulonnable dans cette équipe ? Pour donner sa chance à Angel Gomes ? Excepté Roberto De Zerbi, je crois qu’on a à peu près tous compris que l’Anglais n’est utile qu’en sortie de banc, pour tenir le ballon, mais qu’il est invisible dans la peau d’un titulaire. Le costume semble trop grand pour lui, au contraire de Vermeeren, capable de mettre cette fameuse intensité qu’il manque dans les entames de match de l’OM.

Peut-être est-il blessé ? Peut-être De Zerbi veut-il le préserver ? Si c’est le cas, dans quel monde le Belge de 20 ans ne pourrait pas enchaîner deux matches titulaire en une semaine quand son aîné Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) en est capable ? Alors, non, Vermeeren n’aurait sans doute pas pu empêcher le second but toulousain mais il aurait peut-être été en mesure de faire mieux jouer son équipe auparavant pour ne pas rester à portée de fusil des Violets au tableau d’affichage… Sa gestion est donc incompréhensible et De Zerbi devra forcément s’en expliquer tôt ou tard. »

Bastien AUBERT

« De Zerbi ne retient pas ses erreurs »

« J’étais au match contre Newcastle mardi soir et je dois avouer que j’ai été bluffé par la prestation de Vermeeren. Le jeune belge m’a vraiment épaté : il était partout, il jouait juste et donnait du liant, du rythme. A ses côtés, j’ai aussi apprécié la prestation, d’Hojbjerg, sa solidité, même si la vitesse d’exécution n’est pas le point fort du Danois. Et hier soir, j’ai pu voir le match contre Toulouse. L’OM s’est raté en beauté, dans son entame et sa gestion du 2-1. Ce match m’a fait penser à celui contre Angers. Même enjeu, même score. Même frustration. Et même sentiment que De Zerbi n’a pas fait les bons choix.

Je veux bien comprendre que l’Italien ait un groupe étoffé à gérer, et qu’il doit faire tourner. Mais désolé, ce qui est de son ressort avant tout, c’est de gagner les matchs, encore plus avec les joueurs qu’il a, et encore plus face à des adversaires de ce calibre. 2-2 contre Angers, 2-2 contre Toulouse, ce n’est pas normal. Pas avec cet effectif-là. Et il n’y avait rien de logique dans le choix de De Zerbi de se priver de Vermeeren, surtout pour (re)mettre Angel Gomes, peu à son affaire à chaque fois qu’il débute. Quitte à être cash, soyons franc : selon moi Angers et Toulouse montrent les limites actuelles de l’OM. Et surtout celles de son coach. »

Laurent HESS