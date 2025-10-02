OM : la surprise Vermeeren partie pour s’inscrire dans la durée à Marseille ?
OM : la surprise Vermeeren partie pour s'inscrire dans la durée à Marseille ?

Arthur Vermeeren en action lors d'OM-Ajax mardi.
Raphaël Nouet
2 octobre 2025

Titulaire surprise face à l’Ajax (4-0) mardi, le milieu belge Arthur Vermeeren n’est que prêté par le RB Leipzig. Mais tout le monde, chez le joueur comme à l’OM, a envie de le voir rester.

Avant mardi, les entrées d’Arthur Vermeeren sous le maillot blanc n’avaient guère été intéressantes. Le Belge s’était distingué par des passes en retrait ou latérales, sans grand intérêt. Et puis, il y a eu sa titularisation surprise contre l’Ajax (4-0) et tout a changé. Toujours bien placé pour couper les angles de passes adverses, capable de gratter des ballons aux abords de la surface adverse, le milieu a été impérial. Et décisif puisqu’il est impliqué sur trois buts. Une prestation XXL qui a convaincu tout le monde du bienfondé de son prêt par le RB Leipzig à la toute fin du mercato.

Une option d’achat autour de 20 M€ ?

D’ailleurs, ce jeudi, L’Equipe et La Provence consacrent un article à la révélation Vermeeren. Et ressortent tous deux les propos de Medhi Benatia à son sujet après la rencontre de mardi : « Arthur est un super joueur qui joue déjà comme un ancien. On l’avait manqué il y a un an. S’il fait ce genre de prestation et que le projet lui plaît, c’est quelqu’un qu’on va être amené à voir ici quelques années ». Son ancien partenaire à Antwerp Jean Butez ne dit pas autre chose : « On pourrait penser que l’effervescence de l’OM ne colle pas à sa personnalité, mais il n’est pas du tout un panic buy puisque son profil colle parfaitement à ce que veut De Zerbi. Arthur a les capacités physiques pour ce style de jeu, les actions de mardi le prouvent. Il sait presser haut, se projeter rapidement et finir les actions, avec un temps d’avance sur l’adversaire dans la compréhension du jeu ».

L’OM et Arthur Vermeeren, un mariage parti pour durer ? Il existe une option d’achat dans le contrat de prêt signé avec Leipzig mais son montant n’a pas fuité. Foot Mercato l’a estimée à 20 M€. A ce prix, si le Belge continue d’impressionner les observateurs comme face à l’Ajax, il y a effectivement de grandes chances pour que la direction marseillaise la lève à la fin de la saison !

Ligue 1OM
