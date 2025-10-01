Pour son grand retour en Ligue des Champions à l’Orange Vélodrome, l’Olympique de Marseille a offert un spectacle de grande qualité devant l’Ajax Amsterdam (4-0). Analyse d’un cavalier seul très prometteur.

Qui arrêtera l’OM ? Depuis son revers rageant à Madrid il y a quinze jours (1)-2), cette équipe est transfigurée. Vainqueur du PSG puis du RC Strasbourg en Ligue 1, les hommes de Roverto De Zerbi ont roulé sur l’Ajax ce soir à l’Orange Vélodrome. Pour leur grand retour dans leur antre en fusion, les Marseillais ont offert le meilleur spectacle qui soit. Deux buts en douze minutes, œuvre de l’intenable Paixao (6e, 12e), une réalisation d’un Pierre-Emerick Aubameyang (26e) de gala et une autre d’un Mason Greenwood (52e) en forme internationale, ont eu raison d’une équipe amstellodamoise à l’agonie.

Un combo talent – solidarité ultra-efficace

Si certains retiendront la faiblesse de l’adversaire du soir – réelle – il ne faudra pas oublier que l’OM a su se rendre la partie facile. Auteurs d’une entame de match canon, les Marseillais ont imprimé leur nouvel état d’esprit empreint de solidarité et de talent, qui donne un combo ultra-efficace depuis trois matches. C’est simple : aucun joueur marseillais n’est à créditer d’une fausse note, le seul bémol de la soirée restant la sortie sur blessure de Facundo Medina, victime d’une vilaine semelle après la première demi-heure de jeu (32e).

Un rôle à jouer dans cette Ligue des Champions

Que dire du public du Vélodrome ? Les 65 771 spectateurs ont poussé leurs joueurs pendant plus de 90 minutes et ont forcément joué leur rôle dans le mauvais début de match de l’Ajax, sans doute impressionné par le vacarme ambiant. Avec cette victoire, l’OM envoie enfin un message à toute l’Europe : après avoir fait jeu égal avec le Real Madrid, cette équipe a les épaules pour jouer un rôle dans cette Ligue des Champions.

Bastien AUBERT, au Vélodrome