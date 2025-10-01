Sorti sur blessure face à l’Ajax, Facundo Medina a rechuté et l’OM vient d’annoncer la durée de son absence.

L’Olympique de Marseille a annoncé ce mercredi un terrible coup dur pour son effectif. Lors de la large victoire 5-0 contre l’Ajax Amsterdam, hier soir, le défenseur argentin Facundo Medina a été victime d’une entorse de la cheville droite. Selon le communiqué officiel du club, le joueur sera éloigné des terrains environ deux mois, une absence qui pourrait peser lourd dans la défense olympienne. Déjà blessé à la cheville en début de saison, l’ancien du RC Lens était bien revenu, mais a malheureusement rechuté.

Le communiqué de l’OM

« Blessé lors de la rencontre face à l’Ajax Amsterdam, hier soir, Facundo Medina souffre d’une entorse de la cheville droite et sera éloigné des terrains près de deux mois. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Facundo et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains ».