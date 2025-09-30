La première période de OM – Ajax a été marquée par un 3-0 côté marseillais, mais également par la sortie malheureuse de Facundo Medina sur blessure.

Mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille ce mardi soir en Ligue des champions : Facundo Medina, le défenseur argentin, a dû quitter le terrain dès la 36e minute lors du match contre l’Ajax Amsterdam.

L’incident est survenu après un tacle de Lucas Rosa sur la cheville droite de Medina, qui a immédiatement ressenti une gêne. L’arbitre a sanctionné Rosa d’un carton jaune. Pour sécuriser son joueur, Roberto De Zerbi a décidé d’effectuer un remplacement rapide, faisant entrer CJ Egan-Riley.

Cette sortie prématurée intervient à un moment crucial pour l’OM, et les prochaines nouvelles sur l’état de santé de Medina seront suivies de près par les supporters marseillais.