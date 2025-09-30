(Re)découvrez les tifos déployés par le public du Vélodrome durant l’entrée des joueurs pour OM – Ajax.

Ce mardi, l’OM reçoit l’Ajax Amsterdam pour la 2e journée de Ligue des Champions. L’ambiance montait depuis un moment aux abords du Vélodrome, et elle était survoltée lors de l’entrée des joueurs, avec de magnifiques tifos pour accueillir les 22 acteurs du match. Les supporters marseillais ont passé un message provocateur « FCK Ajax », ainsi qu’une animation représentant un tacle d’un joueur marseillais sur Johan Cruyff, légende de l’Ajax. Voyez par vous même avec cette vidéo captée par Bastien Aubert, notre correspondant présent sur place.