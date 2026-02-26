RC Lens Mercato : une signature totalement inattendue officialisée avant la fin de la saison ?

Sous contrat jusqu’en juin prochain au RC Lens, Florian Sotoca ne semblait pas être une priorité dans la pile des prolongations. Mais son avenir pourrait peut-être bouger dans les prochaines semaines.

Pilier du RC Lens depuis son arrivée en Ligue 2 à l’aube de la saison 2019-2020, Florian Sotoca incarne l’âme du club artésien. Si on ne peut pas complètement le hisser au rang de légende, un éventuel titre d’ici la fin de saison et sa fin de contrat le propulserait largement vers cette distinction. À 35 ans, il vit sa première saison avec le statut d’un second couteau, amené à entrer en fin de match plutôt qu’être titulaire. Pour l’instant, il compte 20 matchs disputés (337 minutes), avec notamment une grosse performance contre Troyes en 8es de finale de Coupe de France.

De passage en conférence de presse avant le match contre Strasbourg vendredi soir, Sotoca ne s’est pas caché sur son nouveau statut. « Vous connaissez tous mon côté compétiteur, commente l’intéressé. Quand on est compétiteur, on aimerait participer un peu plus au collectif. Cette année, ça marche bien. Je prends mon mal en patience. Dès que j’ai du temps de jeu, j’essaie de donner le maximum, comme je l’ai toujours fait. Sur le match de Troyes, ça s’est très bien passé. Même si je n’ai pas beaucoup de temps de jeu, j’essaie de rester physiquement au top. Je me sens très bien physiquement », a-t-il confié, dans des propos rapportés par nos confrères de Lensois.com.

Un salaire plus en adéquation avec son statut

À quelques mois de la fin de son bail, beaucoup de supporters espèrent le voir rester, mais plutôt dans un rôle de dirigeant, à l’image d’un Jean-Louis Leca. Cependant, Sotoca a laissé planer un petit doute sur son avenir : « Peut-être qu’on aura une bonne nouvelle dans les prochaines semaines ! ». Alors que le RC Lens a de nombreux joueurs en fin de contrat (Saint-Maximin, Sarr, Thomasson, Saïd, Gorgelin, Gurtner et les fins de prêt d’Abdulhamid et Masuaku), le dossier Florian Sotoca fera sûrement partie des réflexions de la direction, même si une prolongation semble un peu inattendue pour beaucoup. Mais visiblement, le Narbonnais n’est pas encore prêt à raccrocher les crampons, et une reconversion au club devra peut-être attendre.

L’hiver dernier, il avait été associé au FC Nantes, tandis que Foot Mercato révélait en juin qu’une prolongation était bel et bien à l’étude, mais avec un salaire plus en corrélation avec son nouveau statut. Pour rappel, Florian Sotoca toucherait environ 110 000 euros mensuels bruts, selon des chiffres de L’Équipe révélés en mars 2025.