RC Lens Mercato : Sotoca cash sur son avenir, le FC Nantes est fixé !

Dans le viseur du FC Nantes, Florian Sotoca s’est confié sur son avenir au RC Lens en marge de la victoire des Sang et Or en Coupe de France hier soir.

Leader de Ligue 1, le RC Lens a fait respecter la hiérarchie hier soir en battant logiquement Feignies (3-1) en 32es de finale de Coupe de France. Les Sang et Or ont vite pris les devants grâce à un but de Fofana, servi par Abdulhamid, et ce même d’Abdulhamid a fait le break peut avant le retour aux vestiaires avant que Bulatovic ne vienne corser l’addition. Pierre Sage, qui avait fait tourner son effectif pour cette rencontre, a pu se rendre compte qu’il avait un bon banc, ce qu’il n’a pas manqué de souligner après la rencontre. Parmi les remplaçants, Abdulhamid, Fofana et Bulatovic, tous décisifs, ont marqué des points, mais pas sûr que Sage ait apprécié les prestations de Sima et Guilavogui, ni celle de Sotoca, qui a raté une occasion en or d’ouvrir son compteur en ratant un penalty. L’attaquant de 35 ans s’en est amusé devant les médias. Redescendu d’un cran pour évoluer au milieu, le Narbonnais s’est montré à son aise. « J’ai ce petit regret du penalty. Avec Malang (Sarr, tireur du deuxième penalty, raté lui aussi), on a voulu faire briller le gardien. C’est dommage, mais on va surtout retenir la qualification. »

Sotoca fidèle au RC Lens malgré son temps de jeu

Le Narbonnais a aussi été interrogé sur son avenir par Lensois.com. Dans le viseur du FC Nantes, il a annoncé son souhait de rester au RC Lens cet hiver, lui qui est en fin de contrat en juin. « Vous savez tout mon amour pour ce club, a-t-il glissé. Ça fait sept ans que je suis ici. Tant que je porterai ce maillot, je me donnerai à 100% comme je l’ai fait depuis le début de saison. C’est sûr que si on commence à écouter à droite, à gauche, on va plus s’en sortir. Je suis très heureux, même si cette année j’ai un petit peu moins de temps de jeu. Mais ça fait partie d’une saison. Tous les jours au quotidien, je me donne à fond, à 100% pour grappiller du temps de jeu. En tout cas, je suis très fier de faire partie de ce club. Encore une fois, je sais que je suis dans un grand club du football français. Ma tête, elle est ici. Je me sens très bien ici. » Le message est passé !