Le mercato estival a été agité pour RC Lens. Alors que Rayan Fofana (20 ans) continue de briller, un club rival de l’ASSE a tenté de le récupérer sous forme de prêt. Une manœuvre rapidement bloquée par Pierre Sage.

Un joueur qui attire déjà les convoitises. Rayan Fofana, l’attaquant de 20 ans de RC Lens, a été sollicité lors du dernier mercato estival par un club de Ligue 2 : Annecy. Selon L’Équipe, le club savoyard a tenté de conclure un prêt afin de renforcer son attaque pour viser la montée et contrarier l’ASSE.

Un rival direct de l’ASSE en L2

Actuellement 8e de Ligue 2, Annecy est encore en course pour l’accession et constitue un véritable rival pour l’ASSE, qui compte 10 points d’avance après 26 journées. Au match aller, le 25 octobre dernier, on se rappelle que les les Verts avait été rossés à l’extérieur, signant l’une des pires défaites de l’ère Horneland (0-4).

Annecy, pire cauchemar d’Horneland

L’été dernier, le club savoyard espérait profiter de Fofana pour se rapprocher de ses objectifs, mais la tentative a été stoppée net. Pierre Sage, entraîneur du RC Lens, s’est en effet opposé au départ de son jeune attaquant, conscient de son importance pour l’équipe.

Sage s’est opposé au départ de Fofana

Une décision qui s’avère judicieuse alors que Rayan Fofana suscite aujourd’hui l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid. Le jeune attaquant reste donc au RC Lens pour continuer sa progression et se préparer à de plus grands défis, tandis qu’Annecy doit patienter pour leurs éventuelles tentatives futures. L’ASSE, elle, devrait être bien contente de ne pas avoir à croiser son chemin cette saison en Ligue 2.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2