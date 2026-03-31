OM Mercato : ça bouge pour un taulier de Beye, Marseille a déjà donné une réponse

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Titulaire dans les buts de l’OM cette saison, Gerónimo Rulli pourrait animer le prochain mercato estival. Le gardien argentin, malgré une baisse de régime ces derniers mois, reste très courtisé… notamment en Argentine, où Boca Juniors rêve de le rapatrier.

Boca Juniors tente sa chance pour Rulli

Selon plusieurs sources concordantes, dont la presse sud-américaine, Boca Juniors a récemment pris contact avec l’OM pour étudier la possibilité d’un retour au pays de Gerónimo Rulli. À 33 ans, le champion du monde argentin conserve une belle cote sur le marché des transferts, en dépit de performances plus irrégulières en Ligue 1 ces derniers mois.

Le profil du gardien marseillais séduit particulièrement le club de Buenos Aires, qui cherche à renforcer son expérience dans les cages.

Une offre refusée par l’OM

Mais la première approche de Boca Juniors a rapidement été rejetée par les dirigeants marseillais. En cause : la nature de l’offre. Le club argentin aurait proposé un prêt, une formule jugée sans intérêt par l’OM, qui privilégie clairement un transfert sec.

Estimé à environ 9 millions d’euros, Rulli représente une valeur marchande importante que Marseille ne souhaite pas brader, d’autant plus dans un contexte où le club cherche à optimiser ses ventes.

Un avenir encore flou à Marseille

Sous contrat jusqu’en 2027, Gerónimo Rulli entre dans une phase charnière de sa carrière. À partir de l’été prochain, il se rapprochera de la dernière année de son engagement, une période souvent décisive pour les clubs et les joueurs.

Pour l’instant, aucune discussion concrète concernant une prolongation n’a été entamée. Le principal intéressé reste, lui, focalisé sur ses objectifs sportifs avec l’OM, notamment la qualification en Ligue des champions.

Une fin de saison décisive

Dans un contexte sportif et économique tendu, l’avenir de Rulli pourrait dépendre des prochaines semaines.

Entre performances individuelles, objectifs collectifs et opportunités de mercato, tous les paramètres restent ouverts. Une chose est sûre : si Boca Juniors souhaite réellement attirer le portier argentin, il devra revoir son offre à la hausse.