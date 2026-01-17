À LA UNE DU 17 JAN 2026
[10:57]Real Madrid : Mbappé de retour comme titulaire face à Levante, une réponse est tombée
[10:36]OM : des bonnes surprises dans le groupe de De Zerbi pour affronter Angers
[10:24]RC Lens Mercato : la piste d’un attaquant de Ligue 1 finaliste de la CAN refait surface
[09:58]CAN 2025 : la finale entre le Sénégal et le Maroc d’Hakimi (PSG) et d’Aguerd (OM) tourne déjà au fiasco
[09:36]OM : les changements attendus dans la compo de De Zerbi à Angers sont connus
[09:19]Revue de presse espagnole : deux départs actés au FC Barcelone, un gros danger guette le Real Madrid
[08:54]FC Nantes : un ancien taulier des Canaris passé par l’OL annonce sa retraite
[08:31]Équipe de France : c’est très chaud pour Zidane, sa première grosse exigence a fuité
[08:13]Stade Rennais Mercato : un gros club européen a pris une longueur d’avance pour Jacquet
[07:50]OM Mercato : un cadre marseillais a déçu, son avenir totalement remis en cause ?
OM Mercato : un cadre marseillais a déçu, son avenir totalement remis en cause ?

Par William Tertrin - 17 Jan 2026, 07:50
Sous pression après une série d’erreurs, Geronimo Rulli inquiète et cristallise les doutes. L’OM s’interroge déjà sur son avenir dans les cages olympiennes.

Des sorties ratées, la confiance s’effrite

Longtemps considéré comme un taulier de la défense marseillaise, Geronimo Rulli traverse une période trouble. Le début d’année mais plus largement ses derniers mois lui sourit peu, enchaînant les relances hasardeuses et les fautes de main, autant lors du Trophée des Champions qu’en Ligue 1 face à Nantes. Résultat : la sérénité de la défense est grignotée à chaque approximation de son dernier rempart.

Relance ou concurrence, la question est ouverte

Avec la multiplication des doutes autour de son gardien, la hiérarchie dans les buts est secouée. Le nom de Jeffrey de Lange peut circulier désormais en coulisses : faut-il tenter le pari de la jeunesse pour stopper l’hémorragie défensive ? Notre débat sur une possible rotation dans les cages n’a jamais été aussi actuel pour l’OM. Un choix lourd de conséquences à l’approche du mercato.

Mercato : la pression s’intensifie sur Rulli

Autre indice qui intrigue : selon L’Équipe, aucune discussion n’émerge autour d’une prolongation de contrat pour Rulli, sous contrat jusqu’en 2027. Le silence de la direction marseillaise alimente les scénarios d’un possible changement au poste de gardien. Dans cette période charnière, chaque match devient une épreuve supplémentaire pour l’Argentin, sommé de faire taire les critiques alors que Marseille joue gros sportivement.

L’OM au tournant : le destin de Rulli en jeu

Face à l’urgence des résultats, l’OM doit miser sur un gardien fiable pour viser l’Europe. Rulli reste-il l’homme de la situation ou assiste-t-on à la fin d’un cycle ? La pression monte alors que le prochain déplacement à Angers pourrait accélérer les décisions. Les prochains jours seront décisifs pour un joueur dont l’aura est plus menacée que jamais sur la Canebière. D’autant plus que le quotidien sportif, dans son édition de ce samedi, ajoute que les avenirs d’Højbjerg et Aubameyang pourraient s’écrire loin de Marseille l’été prochain.

