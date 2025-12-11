OM : faut-il titulariser De Lange à la place de Rulli ?

S’il a été décisif à Bruxelles, Geronimo Rulli est moins impérial depuis quelques matches. Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat sur la suite de la saison dans les buts de l’OM.

« Reposer Rulli pour revenir plus fort en 2026 »

« Geronimo Rulli doit être remplacé par Jeffrey de Lange jusqu’à la fin de l’année civile. Depuis plusieurs matchs, l’Argentin affiche une fébrilité inhabituelle : sorties tardives, relances approximatives, manque d’assurance dans les moments chauds. Dans un contexte où Roberto De Zerbi réclame précision et fiabilité à tous les postes, ces détails deviennent des handicaps majeurs.

À l’inverse, Jeffrey de Lange a montré une vraie capacité à répondre présent dès qu’on a fait appel à lui : calme, propre balle au pied, décisif sur sa ligne et capable de relancer proprement sous pression. Son profil colle davantage aux exigences du jeu marseillais et à l’intensité des prochaines échéances. Pour traverser cette période charnière sans dégâts, s’appuyer sur la dynamique et la fraîcheur de De Lange apparaît comme l’option la plus rationnelle. A l’inverse, Rulli a beaucoup donné depuis on arrivée à l’OM à l’été 2024. Il a amplement mérité un surplus de repos qui le fera revenir meilleur en 2026. Aucun doute là-dessus. »

Bastien AUBERT

« Pas sûr que le repos soit la meilleure chose pour lui »

« Si l’arbitre d’USG-OM (2-3) avait sifflé la fin du match à la 90e, j’aurais été du même avis que Bastien. Mais il a fait jouer des arrêts de jeu qui ont vu Geronimo Rulli réaliser un arrêt titanesque sur une tête adverse à bout portant. L’Argentin a fini la partie sur ce miracle, très caractéristique de son jeu. Nul doute qu’il est reparti de Belgique en ayant fait le plein de confiance alors que sa prestation globale n’a pas été si bonne que ça, avec une implication engagée sur les deux buts encaissés.

Le poste de gardien est particulier. Ce n’est pas un joueur de champ, que l’on peut assoir sur le banc pendant un match en se disant qu’il va retrouver des jambes et donc faire de meilleurs choix dans le jeu ensuite. Le gardien a besoin d’enchaîner les matches car s’il reste sur le banc après une erreur, il cogite et mettra encore plus de temps à retrouver son meilleur niveau. Je suis désolé pour Jeffrey de Lange mais il va devoir se contenter de la Coupe de France, qui arrive de toute façon très vite. Pour moi, Geronimo Rulli doit être titulaire dimanche contre l’AS Monaco. »

Raphaël NOUET