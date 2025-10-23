Depuis le début de la saison de Champions League, Geronimo Rulli est le gardien ayant réalisé le plus d’arrêts en Champions League. Une statistique qui devrait inciter Roberto De Zerbi à changer des choses.

Après la clôture de la 3e journée du tour de Ligue de la C1, l’UEFA a publié ses statistiques. Et il apparaît que Geronimo Rulli est le gardien ayant réalisé le plus d’arrêts depuis le début de la compétition. Le Marseillais en est à 20, soit deux de plus que son dauphin, Nikita Haikin (Bodo/Glimt). Une statistique qui en dit long sur les carences de l’OM en Champions League car, si on s’attendait à ce que Rulli se fasse canarder au Bernabeu lors du premier match (perdu 1-2), il aurait dû passer des soirées plus tranquilles face à l’Ajax (4-0) et mercredi contre le Sporting (1-2).

L’OM n’aime pas être harcelé

Ces deux dernières rencontres, face à des adversaires largement à la portée de l’OM, sont d’ailleurs assez symptomatiques. Les Phocéens ont certes balayé les Néerlandais mais ceux-ci se sont quand même procurés beaucoup d’occasions franches à partir du moment où Marseille a reculé, une fois le score acquis. Même chose mercredi à Alvalade avec une seconde période passée à défendre après l’expulsion d’Emerson Palmieri à la 44e.

Cette statistique de Geronimo Rulli montre que l’OM a encore de gros progrès à faire dans sa gestion défensive des rencontres en C1. Autant il est impérial à ce niveau en L1, autant il a plus de difficultés quand le niveau s’élève et notamment quand ses adversaires viennent le harceler.