RC Lens Mercato : une recrue prête à faire ses valises pour la Premier League en fin de saison
OM : Rulli canardé en C1, la stat qui affole

Le gardien de l'OM Geronimo Rulli dégageant un ballon lors du match contre le Sporting.
Raphaël Nouet
23 octobre 2025

Depuis le début de la saison de Champions League, Geronimo Rulli est le gardien ayant réalisé le plus d’arrêts en Champions League. Une statistique qui devrait inciter Roberto De Zerbi à changer des choses.

Après la clôture de la 3e journée du tour de Ligue de la C1, l’UEFA a publié ses statistiques. Et il apparaît que Geronimo Rulli est le gardien ayant réalisé le plus d’arrêts depuis le début de la compétition. Le Marseillais en est à 20, soit deux de plus que son dauphin, Nikita Haikin (Bodo/Glimt). Une statistique qui en dit long sur les carences de l’OM en Champions League car, si on s’attendait à ce que Rulli se fasse canarder au Bernabeu lors du premier match (perdu 1-2), il aurait dû passer des soirées plus tranquilles face à l’Ajax (4-0) et mercredi contre le Sporting (1-2).

L’OM n’aime pas être harcelé

Ces deux dernières rencontres, face à des adversaires largement à la portée de l’OM, sont d’ailleurs assez symptomatiques. Les Phocéens ont certes balayé les Néerlandais mais ceux-ci se sont quand même procurés beaucoup d’occasions franches à partir du moment où Marseille a reculé, une fois le score acquis. Même chose mercredi à Alvalade avec une seconde période passée à défendre après l’expulsion d’Emerson Palmieri à la 44e.

Cette statistique de Geronimo Rulli montre que l’OM a encore de gros progrès à faire dans sa gestion défensive des rencontres en C1. Autant il est impérial à ce niveau en L1, autant il a plus de difficultés quand le niveau s’élève et notamment quand ses adversaires viennent le harceler.

Ligue des championsOM
