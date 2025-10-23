Si Endrick (Real Madrid, 19 ans) semble privilégier un départ en prêt vers l’OM au mercato hivernal, deux clubs de Ligue 1 veulent s’interposer.

Le mercato hivernal s’annonce déjà explosif pour Endrick. Alors que l’attaquant brésilien semble privilégier un prêt à l’Olympique de Marseille pour relancer sa carrière, deux clubs de Ligue 1 viennent compliquer la donne.

Selon Ekrem Konur, plusieurs formations ont récemment contacté le Real Madrid pour s’informer sur une possible arrivée d’Endrick. Surprise : le PSG n’en ferait pas partie, ce qui semble confirmer que le profil du prodige brésilien ne séduit pas totalement Luis Enrique, malgré le besoin d’un avant-centre capable de jouer titulaire. Le retour d’Ousmane Dembélé rassure cependant les dirigeants parisiens pour la suite de la saison.

Après l’OM, Nice et Monaco rêvent aussi d’Endrick

Parmi les onze clubs intéressés, trois sont français. L’OM, qui vient de perdre Amine Gouiri pour plusieurs mois et a écarté Neal Maupay, se positionne clairement comme un candidat sérieux. Mais la concurrence est rude : l’AS Monaco et l’OGC Nice sont également sur le coup. Sur le Rocher, le prêt d’Ansu Fati a montré qu’un pari offensif pouvait renforcer l’équipe, tandis qu’à Nice, les Aiglons ont déjà relancé des joueurs comme Mario Balotelli ou Hatem Ben Arfa, preuve qu’ils n’hésitent pas à miser sur des talents à fort potentiel.

À l’international, le Real Madrid doit également faire face à la pression : RB Leipzig et Bayer Leverkusen en Allemagne, Séville en Espagne, Benfica au Portugal, Bologne en Italie, PSV et Ajax aux Pays-Bas, et même Palmeiras au Brésil ont manifesté leur intérêt pour l’avant-centre. Endrick, lui, reste concentré sur ses performances, mais son futur pourrait bel et bien se décider dès janvier.