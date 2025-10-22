Vente du FC Nantes : le mensonge de trop pour Kita ? Le Collectif Nantais balance tout !
OM : De Zerbi sacrifie un titulaire face au Sporting Lisbonne 

Angel Gomes (OM)
Bastien Aubert
22 octobre 2025

En pleine série infernale avant la trêve internationale, Roberto De Zerbi prépare son OM avec prudence mais sans renoncer à ses principes offensifs. Quelques ajustements sont attendus ce soir à Lisbonne, sans révolution majeure (21h).

Dans ce marathon de matchs qui précède la prochaine trêve internationale, Roberto De Zerbi avance sur un fil. Entre la nécessité de ménager ses hommes et celle de maintenir un haut niveau de performance, le coach de l’OM gère son effectif au millimètre. Pas question pour autant de sacrifier la qualité du onze aligné.

Ce soir, face au Sporting Lisbonne, L’Équipe annonce que l’OM devrait afficher un visage légèrement remodelé. De Zerbi, toujours attentif aux temps de jeu et à la fatigue de ses cadres, ne prévoit pas de grande rotation. Son équipe conservera son ADN évolutif, capable de s’adapter aux phases du match, mais pourrait s’articuler davantage en 3-4-3 lors des séquences offensives.

Gomes sacrifié pour Weah ?

Sur les côtés, deux pistons auront un rôle clé. Le retour de Timothy Weah, annoncé titulaire sur le couloir droit, apporte vitesse et percussion. Sa présence relègue probablement Angel Gomes sur le banc, laissant l’OM sans véritable meneur de jeu axial, mais avec plus de dynamisme dans la largeur.

Dans les cages, Geronimo Rulli retrouvera logiquement sa place après avoir été préservé lors de la large victoire face au Havre (6-2). Une décision logique, tant l’Argentin reste un maillon essentiel dans la relance courte chère à De Zerbi. Pas de révolution donc, mais un OM toujours aussi ambitieux, prêt à défier Lisbonne avec un collectif huilé et un plan clair : presser haut, jouer juste, et frapper fort.

