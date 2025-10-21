Stade Rennais : pourquoi Thiago Motta se pose en favori pour remplacer Habib Beye
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : Luis Enrique a flashé sur un milieu qui a fait polémique à l’OM

Pape Gueye (Villarreal)
Bastien Aubert
21 octobre 2025

Auteur d’un passage controversé à l’OM entre 2020 et 2024 , Pape Gueye (26 ans) a rebondi à Villarreal et pourrait se relancer au PSG.

C’est une rumeur qui fait déjà grincer des dents du côté de Marseille. Selon les informations de Fichajes, le Paris Saint-Germain serait tombé sous le charme de Pape Gueye, l’ancien milieu de terrain de l’OM, aujourd’hui à Villarreal. Luis Enrique, séduit par son profil complet et son volume de jeu impressionnant, en aurait fait l’une de ses pistes prioritaires pour renforcer son entrejeu l’été prochain.

Le technicien espagnol, réputé pour sa rigueur et son exigence, veut bâtir une équipe capable d’imposer un pressing constant et de maîtriser la possession. Et le Sénégalais de 26 ans, formé au Havre et passé par l’OM, coche de nombreuses cases : combatif, endurant, intelligent dans les transitions, il a su se relancer en Liga après une période mitigée sur la Canebière.

Pape Gueye pour 25 M€ au PSG ?

Sous contrat avec Villarreal jusqu’en 2028, Gueye ne sera pas bradé. Les dirigeants espagnols réclameraient environ 25 millions d’euros pour ouvrir la porte à un transfert. Une somme largement accessible pour le PSG, qui cherche à densifier son milieu avant la prochaine saison. 

Pour Gueye, cette opportunité aurait un goût particulier. Le natif de Montreuil, qui avait quitté Marseille sans laisser un souvenir impérissable et après une controverse au sujet de son transfert, pourrait signer un retour fracassant en Ligue 1… chez l’ennemi juré. De quoi enflammer le prochain mercato et raviver la rivalité entre les deux clubs rivaux…

MercatoOMPSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Thiago Motta
Ligue 1...

Stade Rennais : pourquoi Thiago Motta se pose en favori pour remplacer Habib Beye

Par Bastien Aubert
Ligue 1 : Paul Pogba (AS Monaco) va enfin entrer en scène !
AS Monaco...

Ligue 1 : Paul Pogba (AS Monaco) va enfin entrer en scène !

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : Endrick tenté par l’OM, Xabi Alonso calme le jeu
Liga...

Real Madrid Mercato : Endrick tenté par l’OM, Xabi Alonso calme le jeu

Par Laurent Hess
Pape Gueye (Villarreal)
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique a flashé sur un milieu qui a fait polémique à l’OM

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland a mis le doigt sur ce qui cloche chez les Verts, la suite s’annonce grandiose !

Par Bastien Aubert
Achraf Hakimi (PSG)
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique a trouvé le remplaçant d’Hakimi pour cet hiver, c’est une énorme surprise !

Par Bastien Aubert
FC Nantes : les Kita ont-ils fait le pire Mercato de toute la Ligue 1 ?
FC Nantes...

FC Nantes : les Kita ont-ils fait le pire Mercato de toute la Ligue 1 ?

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : Motta, Clément, Nancy… quel coach pour remplacer Habib Beye ?
Ligue 1...

Stade Rennais Mercato : Motta, Clément, Nancy… quel coach pour remplacer Habib Beye ?

Par Laurent Hess
Mason Greenwood (OM)
Mercato...

OM Mercato : le FC Barcelone a réveillé les clubs anglais pour Greenwood, panique à bord !

Par Bastien Aubert
Robert Lewandowski, l'attaquant du FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : un club inattendu prêt à s’offrir Lewandowski ?

Par Laurent Hess
Hans Hateboer (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais Mercato : Hateboer déjà aux oubliettes à l’OL !

Par Bastien Aubert
Ebenezer Annan (ASSE)
ASSE...

ASSE : de l’électricité chez les Verts, un titulaire menacé ?

Par Bastien Aubert
Pol Lirola (OM)
Ligue des champions...

OM : surprise à l’entraînement, deux retours inattendus avant le Sporting !

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OM Mercato : clash au Real Madrid, Endrick aurait déjà choisi Marseille !

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Daniel Riolo pousse fort pour Luis Castro, le couperet serait déjà tombé !

Par Bastien Aubert
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : Sage titille De Zerbi avant RC Lens – OM, Fati s’est déjà mis Pocognoli à dos !

Par Bastien Aubert
Thiago Motta
Ligue 1...

Stade Rennais : la piste Thiago Motta totalement relancée pour l’après Beye !  

Par Bastien Aubert
Sandro Tonali (Newcastle)
Mercato...

PSG Mercato : 60 M€ claqués pour recruter un joueur à scandale ! 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : double bonne nouvelle pour les Verts avant Annecy ! 

Par Bastien Aubert
L'OM au complet
Ligue des champions...

OM : première fuite sur le onze face au Sporting, une surprise au milieu !

Par Bastien Aubert
L'attaquant du Real Madrid Endrick, sur le banc lors d'un match à Pampelune.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : malaise Endrick au Real, espoir ruiné pour le Barça au Mercato !

Par Bastien Aubert
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un géant tombé du ciel pour remplacer Abline ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : énorme coup de tonnerre pour l’avenir d’Habib Beye ! 

Par Bastien Aubert
Irvin Cardona (ASSE)
ASSE...

ASSE : 14 minutes et premier coup d’éclat du Peuple Vert à Annecy ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet