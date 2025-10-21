PSG Mercato : Luis Enrique a flashé sur un milieu qui a fait polémique à l’OM

Auteur d’un passage controversé à l’OM entre 2020 et 2024 , Pape Gueye (26 ans) a rebondi à Villarreal et pourrait se relancer au PSG.

C’est une rumeur qui fait déjà grincer des dents du côté de Marseille. Selon les informations de Fichajes, le Paris Saint-Germain serait tombé sous le charme de Pape Gueye, l’ancien milieu de terrain de l’OM, aujourd’hui à Villarreal. Luis Enrique, séduit par son profil complet et son volume de jeu impressionnant, en aurait fait l’une de ses pistes prioritaires pour renforcer son entrejeu l’été prochain.

Le technicien espagnol, réputé pour sa rigueur et son exigence, veut bâtir une équipe capable d’imposer un pressing constant et de maîtriser la possession. Et le Sénégalais de 26 ans, formé au Havre et passé par l’OM, coche de nombreuses cases : combatif, endurant, intelligent dans les transitions, il a su se relancer en Liga après une période mitigée sur la Canebière.

Pape Gueye pour 25 M€ au PSG ?

Sous contrat avec Villarreal jusqu’en 2028, Gueye ne sera pas bradé. Les dirigeants espagnols réclameraient environ 25 millions d’euros pour ouvrir la porte à un transfert. Une somme largement accessible pour le PSG, qui cherche à densifier son milieu avant la prochaine saison.

Pour Gueye, cette opportunité aurait un goût particulier. Le natif de Montreuil, qui avait quitté Marseille sans laisser un souvenir impérissable et après une controverse au sujet de son transfert, pourrait signer un retour fracassant en Ligue 1… chez l’ennemi juré. De quoi enflammer le prochain mercato et raviver la rivalité entre les deux clubs rivaux…