OM Mercato : Rulli vers un départ, Risser (RC Lens) numéro un pour le remplacer ?

En conférence de presse avant le match entre l’OM et Auxerre, Geronimo Rulli a évoqué son avenir face aux médias. De quoi relancer les rumeurs autour de l’arrivée d’un nouveau gardien à Marseille, alors que Robin Risser (RC Lens) a déjà été évoqué.

À 33 ans, Geronimo Rulli, titulaire dans les buts de l’OM, vit une saison contrastée. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international argentin ne sait pas encore si son aventure sur la Canebière se poursuivra au‑delà de l’été prochain. Ce jeudi, le portier a été interrogé en conférence de presse sur son avenir et a livré une réponse sans équivoque : il n’y a aucune négociation de prolongation en cours à ce jour.

Rulli laisse planer le doute

Face aux médias, Rulli a expliqué avec franchise : « Mon futur ? Je ne sais pas. Des discussions ? Pour le moment, non. »

Le gardien argentin ne ferme toutefois pas la porte à une suite dans le club phocéen, mais préfère se concentrer sur l’objectif du moment, à savoir la fin de saison et la lutte pour une place en Ligue des Champions via la 3e place. « On doit être concentré sur les 9 derniers matchs. La qualification en Ligue des Champions est très importante pour le club, notamment pour décider sur les contrats des joueurs. »

Rulli a ensuite précisé qu’il n’évoque pas encore son contrat avec son entourage : « Personnellement, en ce moment, je suis concentré sur le foot et je ne parle pas avec mon agent de mon contrat. J’ai encore un contrat jusqu’en 2027. Tant que je suis sous contrat, je suis prêt à jouer ici. »

Risser favori pour remplacer Rulli ?

Sur le plan sportif, la saison de Rulli à l’OM est marquée par des hauts et des bas. Après une période très efficace l’an dernier, l’Argentin traverse actuellement une phase d’irrégularité qui alimente le débat autour de son rôle, notamment lors des matchs européens en Ligue des Champions.

Cette instabilité sur le terrain et l’absence de discussion contractuelle à ce stade laissent planer une incertitude sur la suite de son aventure à Marseille. L’Equipe évoquait même il y a quelques jours la possibilité de vendre Rulli à un an de la fin de son contrat, avec donc l’éventualité de faire venir un nouveau gardien numéro un.

La rumeur menant à Robin Risser, taulier du RC Lens, a même émergé il y a plusieurs semaines, mais sans trop de certitudes pour le moment. Impressionnant avec l’actuel deuxième de Ligue 1, le portier de 21 ans commence à attirer les convoitises, et notamment en Premier League.

Entre projet sportif et décisions contractuelles

Dans un contexte où l’OM vise encore la qualification pour la Ligue des Champions sous la houlette de Habib Beye, l’avenir de nombreux joueurs — dont celui de Rulli — pourrait être influencé par les résultats finaux. Une qualification européenne renforcerait la position financière et sportive du club pour envisager des prolongations ou des recrutements ciblés.

Pour l’heure, aucune prolongation n’a officiellement été entamée et le dossier reste au point mort, laissant ouverte toutes les hypothèses pour l’été 2026 et au‑delà.